Matthew McConaughey prevede il futuro: ecco il modo bizzarro in cui morirà

Matthew McConaughey prevede il suo stesso futuro durante un'intervista del New York Times: ecco il modo bizzarro in cui lascerà questa terra.

Matthew McConaughey pensa di sapere come morirà: l'attore e possibile candidato come futuro governatore del Texas, durante un episodio del podcast del New York Times, ha recentemente rivelato di aver sognato più volte la propria morte e le circostanze in cui lascerà questa terrà.

"Ho la sensazione che me ne andrò diventando un anello della catena alimentare", ha spiegato McConaughey a Kara Swisher, la quale ha domandato: "Cosa intendi? Un orso ti mangerà?" Al che la star ha risposto: "Era un alligatore nel sogno, anche se ricordo di aver sognato anche di morire per mano di un grizzly."

"Preferirei di gran lunga andarmene in quel modo piuttosto che essere ucciso da qualcuno, in un drive-by, a colpi d'arma da fuoco. Sai, almeno fa parte dell'ordine naturale delle cose. Può essere brutto, doloroso e molto sanguinoso, ma almeno fa parte dell'ordine naturale." Ha continuato l'attore texano. "E dopo che me ne sarò andato, spero di poter dire di aver almeno partecipato al gioco della vita".

Matthew McConaughey non ha ancora annunciato se si candiderà o meno per la carica di governatore ma un recente sondaggio vede l'attore in vantaggio di 9 punti percentuali sul governatore repubblicano Greg Abbott. Durante la sua intervista con la Swisher, la star di Dallas Buyers Club ha cercato di non parlare dei dettagli relativi alla sua possibile candidatura.