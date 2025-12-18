Matthew McConaughey torna nel mondo delle rom-com con Positano

Matthew McConaughey sembra stia per tornare nel mondo delle commedie romantiche che lo hanno reso una star in tutto il mondo. L'attore, secondo le fonti di Deadline, è infatti impegnato nelle trattative con la produzione di

Positano, un nuovo film che potrebbe vederlo protagonista accanto a Zoe Saldaña.

I primi dettagli del film

Il progetto sarà diretto da Daniel Roher, mentre la sceneggiatura è firmata da Alessandro Tanaka e Brian Gatewood.

La trama di Positano è ancora avvolta dal mistero, tuttavia la storia dovrebbe avere al centro una scappatella romantica ambientata nella città italiana.

Nel team della produzione ci saranno anche Eric Fellner e Tim Bevan per conto di Working Title.

Matthew McConaughey e Zoe Saldana hanno ricevuto poche settimane fa lo script, esprimendo rapidamente il proprio interesse al ruolo dei protagonisti.

Netflix, dopo aver saputo del coinvolgimento delle due star, ha quindi stretto un accordo con i produttori e le riprese dovrebbero iniziare molto rapidamente non appena saranno firmati gli accordi con gli attori.

Gli impegni delle star

Matthew, recentemente, ha recitato in The Lost Bus, il film ispirato alla storia vera di un autista di bus che ha salvato un gruppo di bambini durante gli incendi che hanno colpito nel 2018 l'area di Paradise, in California.

Zoe, invece, ha conquistato un anno fa l'Oscar come Migliore Attrice Non protagonista grazie alla sua interpretazione in Emilia Perez, film distribuito proprio da Netflix. In queste settimane Saldaña è impegnata nella promozione di Avatar: Fuoco e Cenere (di cui potete leggere la Avatar - Fuoco e Cenere, recensione: l'assoluto (mancato) di James Cameron e i ghirigori di un cinema gigante, il nuovo capitolo dell'epica saga creata da James Cameron.

Roher ha diretto nel 2022 il documentario Navalny, che ha conquistato l'Oscar e numerosi premi internazionali, debuttando poi nella finzione con Tuner, un thriller con star Dustin Hoffman, Leo Woodall e Havana Rose Liu.