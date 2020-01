Matthew McConaughey e Hugh Grant: appuntamento hot... per i loro arzilli genitori di 90 anni

Matthew McConaughey e Hugh Grant hanno deciso di organizzare un appuntamento e il padre della star di Love Actually conoscerà quindi la madre del premio Oscar, entrambi single.

La strana idea che potrebbe far diventare "fratelli" i due attori che hanno recitato insieme nel film The Gentlemen, diretto da Guy Ritchie, è nata dopo un'intervista.

Matthew McConaughey, durante un incontro con Mashable, stava infatti parlando dei suoi progetti in vista del Natale che coinvolgevano anche la madre Mary Kathlene McCabe. Hugh Grant era quindi intervenuto dichiarando: "Tua madre che ha 87 anni uscirebbe con un uomo gentile inglese di 91? È ancora sposata? Tuo padre è ancora vivo?".

Il premio Oscar aveva quindi spiegato: "No, no, mio padre è morto nel 1992 e poi il secondo uomo della sua vita, dopo 19 anni, se ne è andato due anni fa, quindi è single e piena di vita".

L'attore britannico aveva quindi deciso: "Dovremmo farli incontrare!".

A distanza di qualche settimana si è ora scoperto che James Grant e Mary si incontreranno realmente: "Suo padre ha 91 anni, mia madre ne ha 88. Perché no? Si dovrebbero incontrare la prossima settimana ee probabilmente non li vedremo per il resto della serata".

Hugh, il cui padre è un pittore ed ex ufficiale rimasto vedovo nel 2001, ha quindi sottolineato che la situazione potrebbe diventare davvero "hot" e i due hanno ironizzato sulla possibilità di dare vita a un servizio che organizza appuntamenti per persone rigorosamente sopra gli 85 anni.