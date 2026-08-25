Brothers: Matthew McConaughey e Woody Harrelson nel primo trailer sono la reunion dei sogni di True Detective

Lo spunto per una storia può nascere ovunque. Quello da cui parte Brothers, la nuova comedy Apple TV in arrivo in streaming il 23 settembre, è addirittura una stramba diceria che vuole Matthew McConaughey e Woody Harrelson fratelli.

Quando la mamma di McConaughey disse di aver conosciuto il padre Harrelson, tra l'altro in un periodo di crisi con il marito, furono gli stessi attori, grandi amici nella vita reale, a scherzare sulla possibile parentela.

Anni dopo Lee Eisenberg, che figura come creatore, showrunner e produttore esecutivo, ha deciso di trasformare quella storiella in 8 episodi, che vede naturalmente tornare insieme sul piccolo schermo la coppia che ogni fan di True Detective non ha mai smesso di rimpiangere.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson in Brothers

Nonostante i due abbiano recitato insieme in altri progetti, come il film del 2008 Surfer, Dude, è fuori da ogni dubbio che gli spettatori continuino a ricordarli come Rust Cohle e Marty Hart, i due detective protagonisti della prima (e fin qui migliore) stagione della serie HBO.

Due amici che non si prendono sul serio nel trailer di Brothers

Chiariamo subito: nella nuova serie Apple Matthew McConaughey e Woody Harrelson interpretano assolutamente se stessi. Più o meno: nonostante si facciano chiamare con il loro vero nome, nonostante McConaughey ci tenga a puntualizzare che lui un premio Oscar l'ha vinto davvero, mentre l'altro sia stato "solo" candidato, i due interpretano chiaramente versioni romanzate di se stessi.

Il trailer, che si apre con McConaughey che si batte il petto come in The Wolf of Wall Street, ci porta direttamente all'inizio della "diceria" che ha dato vita a Brothers, quando Ma Mac (interpretata da Holland Taylor ) insinua che i due siano simili perché potrebbero essere imparentati.

Così, quella che era sempre stata una bella amicizia, viene sconvolta dal segreto: ora non resta che scoprire cosa ci sia di vero.

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La trama della serie prende il via quando il matrimonio della figlia di Woody va in pezzi, così l'attore decide di caricare tutta la famiglia e trasferirsi temporaneamente ad Austin, per trascorrere un lungo periodo nel ranch di Matthew. Quella che inizialmente sembra una vacanza rigenerante prende però una piega inaspettata quando la madre di Matthew lascia accidentalmente trapelare che i due amici potrebbero essere in realtà fratelli.

Mentre Woody mette sottosopra il ranch nel tentativo di scoprire la verità, Matthew si ritrova ad affrontare una crisi d'identità di tutt'altro genere: una possibile candidatura a Governatore del Texas. Ne nasce una storia emozionante, caotica e divertente che esplora amicizia, famiglia, fama e il sottile confine tra mito e realtà.

Nel cast, accanto ai protagonisti, ci sono Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan e Oona Yaffe.

Il 23 settembre Apple TV rilascerà i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al finale del 4 novembre.