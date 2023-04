Matthew McConaughey è in cerca di un nuovo ruolo televisivo: "Pronto a tornare"

L'attore è rimasto lontano da Hollywood per alcuni anni per dedicarsi ad altri progetti personali, ma adesso è pronto a tornare a recitare.

Nel corso di una nuova intervista, Matthew McConaughey ha confermato di avere intenzione di tornare a recitare e di essere alla ricerca di un nuovo personaggio in una serie televisiva.

L'attore è rimasto lontano dai riflettori di Hollywood in questi ultimi anni per dedicarsi meglio ad alcuni progetti personali, come la sua autobiografia, e di servizio pubblico, come il sostegno dato alle famiglie durante il periodo del COVID.

"Adesso sono sempre più interessato a interpretare un altro personaggio di una serie televisiva perché gli ultimi quattro anni li ho divisi tra la scrittura e l'impegno civico. L'idea di tornare alla recitazione con il ruolo giusto e nel film o serie giusti, suonano come una fantastica vacanza per me".

La notizia di uno spin-off di Yellowstone con protagonista McConaughey era arrivata mentre la serie principale rischiava di perdere il protagonista Kevin Costner a causa di conflitti di programmazione. Tuttavia, pare che lo spin-off entrerà in sviluppo a prescindere da come si svolgeranno le trattative per il nuovo contratto di Costner.

Yellowstone: la serie con Kevin Costner sta per finire? Si pensa a uno spinoff con Matthew McConaughey

Che sia proprio questo il progetto televisivo di cui McConaughey parla nell'intervista?