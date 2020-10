Matthew McConaughey non è mai uscito con una delle sue costar, ecco perché

Matthew McConaughey ha spiegato il motivo che lo ha spinto a non frequentare mai delle sue costar mentre era impegnato sul set di un film o di una serie tv, la ragione starebbe nella sua professionalità.

Serenity - L'isola dell'iganno: Anne Hathaway e Matthew McConaughey in una nuova foto del film

In un'intervista all'Howard Stern Show per promuovere Greenlights, il suo memoir appena uscito, la star di Magic Mike ha spiegato che i film con coppie in fase di approccio sono migliori dei film interpretati da coppie sposate:

"Se guardi alla storia dei film, quando vedi una coppia che ha fatto un film, poi si è sposata e poi ha fatto un altro film, ti accorgi che il primo film è migliore. Il film che li ha fatti incontrare è quello più stimolante".

Matthew McConaughey ha poi confessato di aver sempre preferito evitare di frequentare nel privato le star con cui lavorava per "mantenere il rapporto su un piano professionale": "A volte mi è capitato di avere delle cotte, ma abbiamo sempre mantenuto il rapporto sul piano professionale. Magari all'epoca stavamo frequentando qualcuno fuori dal set e volevamo preservare quel rapporto."

Matthew McConaughey: "Sono stato abusato sessualmente quando ero adolescente"

Matthew McConaughey ha frequentato per un periodo Sandra Bullock dopo aver lavorato con lei ne Il Momento di uccidere e ha avuto una breve relazione con Penélope Cruz, conosciuta sul set di Sahara, ma questi rapporti sarebbero stati successivi alla lavorazione dei film.

Dal 2012, McConaughey è sposato con Camila Alves, con cui ha avuto tre figli. Parlando della moglie rivela: "Nel mio libro personalizzo Hollywood. Ne scrivo: 'La voglio, non ne ho bisogno'. Grazie alla fama pago l'affitto, ma mia moglie e la mia famiglia non sono negoziabili. E così riguardo alle cose non negoziabili della mia vita, quando ho annaffiato quel proverbiale giardino è il momento in cui il giardino è cresciuto, ha fiorito e io sono diventato più me stesso. La mia esistenza è diventata più vitale."