Matt Reeves: "Batman - Il Ritorno è il mio film preferito con Bruce Wayne"

Matt Reeves, regista del nuovo film tratto dai fumetti della DC dedicato all'iconico personaggio, ha svelato che Batman - Il Ritorno è il suo progetto preferito dedicato alla storia di Bruce Wayne.

Il filmmaker raccoglierà il testimone da Zack Snyder che è stato l'ultimo a portare l'Uomo Pipistrello nelle sale cinematografiche affidando il ruolo a Ben Affleck.

Il regista Matt Reeves, intervistato per parlare del progetto che avrà come star Robert Pattinson, ha spiegato: "Ho pensato 'Ci sono stati dei film incredibili su Batman' e non voglio far parte di una lunga lista di lungometraggi su Batman dove diventerà solo uno in più. Ritengo che sono riusciti a distinguersi. I migliori sono stati incredibili. Quello che ha fatto Christopher Nolan è stato incredibile. Quello che ha fatto Tim Burton è stato davvero singolare".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Amo Batman - il ritorno... Lo amo davvero molto. Penso semplicemente che sia un film così meraviglioso. Si tratta di Tim Burton al suo meglio, in quel modo in cui ha quella connessione con il mondo fantastico che sembra davvero, davvero personale".

Nel cast di The Batman (le cui riprese sono state messe in pausa per assicurare la sicurezza del cast e della troupe), oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, i gemelli Max e Charlie Carver in una parte ancora da rivelare, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Peter Sarsgaard.

Il film racconterà la storia di un giovane Bruce Wayne, alle prese con un caso da risolvere che metterà alla prova le sue capacità da detective e a confronto con nemici del calibro di Joker, Spaventapasseri, Bane, Poison Ivy, Catwoman e Ra's al Ghul.