Matt Damon mostra la cresta rossa che gli hanno fatto le sue figlie: "Sembravo un gallo" (FOTO)

Matt Damon ha deciso di tornare al suo classico taglio di capelli dopo aver permesso alle sue figlie di fargli una cresta rossa a dir poco peculiare, durante il loro soggiorno in Irlanda: "Sembravo un gallo."

L'attore, 51 anni, è apparso nell'ultimo episodio del Tonight Show dove ha raccontato una storia piuttosto bizzarra: poco tempo fa ha lasciato che le sue figlie gli tagliassero i capelli a cresta la stessa notte in cui avrebbe dovuto fare una videochiamata con il sindaco di Dalkey.

Damon si trovava in Irlanda con la sua famiglia dopo che le riprese di The Last Duel, il suo ultimo film scritto assieme a Ben Affleck, erano state messe in pausa a causa della pandemia di coronavirus.

"Io e la mia famiglia abbiamo deciso di rimanere in Irlanda, è stata un'ottima decisione. Ci siamo divertiti molto e siamo stati assorbiti da questa bellissima piccola comunità". Damon, inoltre, ha svelato di aver videochiamato il sindaco della piccola cittadina, situata appena fuori Dublino, "una notte in cui io e mia moglie avevamo bevuto un po' troppo".

"Avevo lasciato che i bambini mi tingessero i capelli di rosso. Fondamentalmente era il loro progetto artistico... a quel punto ormai era chiaro che non saremmo tornati sul set", ha continuato Matt, mentre Affleck lo interrotto scherzando: "Umiliare i propri genitori è la cosa che i bambini adorano di più al mondo."

"Ad un certo punto le mie figlie hanno deciso che dovevano farmi anche una cresta, quindi mi hanno tagliato i capelli. Sembravo un gallo. E quella è stata la notte in cui ho chiamato il sindaco... appena mi ha visto mi ha detto: 'Cosa stai facendo? Che cosa ti è successo? Hai bisogno d'aiuto?'" Ha concluso Matt Damon.