Kristen Wiig conduce il Saturday Night Live per la quinta volta, l'omaggio canoro di Ryan Gosling e Matt Damon

La protagonista di svariate commedie americane è entrata in un ristretto cerchio di interpreti e nella storia del varietà comico USA.

Sabato sera, è tornata a presentare per la quinta volta nel corso della sua carriera una serata del celeberrimo programma tv americano Saturday Night Live, entrando nell'esclusivo Saturday Night Live Five-Timers Club.

In regalo, l'attrice ha ottenuto una splendida giacca blu che certifica il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo, affiancata da parecchie star di Hollywood che hanno intonato anche un coro per celebrare l'evento.

La gag canora

Pochi istanti dopo, in realtà, sul palco sono comparsi diversi colleghi maschi di Wiig con la medesima giacca blu, senza aver condotto lo stesso numero di serate dell'attrice. Il gruppo, capitanato da Matt Damon, ha iniziato a scherzare con la collega, in particolare la star di Will Hunting, che ha affermato di essere un suo grande fan.

Sopravvissuto - The Martian: un'immagine di Kristen Wiig

Kristen Wiig ha partecipato attivamente alla gag, prima di essere circondata da Jon Hamm, Will Forte, Martin Short e Fred Armisen, che hanno intonato una canzone in onore di Wiig prima di dare spazio all'improvviso a Ryan Gosling, che ha partecipato alla celebrazione dell'attrice, indossando la stessa giacca blu e anticipando quella che sarà la prossima puntata che lo vedrà protagonista come conduttore sul palco.