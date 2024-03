Matt Damon stringe la mano di Chris Hemsworth mentre si fa fare un tatuaggio, le mogli se la ridono (FOTO)

Matt Damon stringe la mano dell'amico Chris Hemsworth in una foto che lo mostra intento a farsi fare un nuovo tatuaggio.

Il bromance tra Matt Damon e Chris Hemsworth si consolida sul lettino del tatuatore. Una nuova foto mostra Damon stringere con forza la mano dell'amico mentre si fa fare un tatuaggio. Sullo sfondo le mogli se la ridono.

A diffondere le foto in questione è stata la stessa tatuatrice, Trudy Lines, vero nome Corina Weikl, la quale ha svelato come anche Chris Hemsworth e la moglie Elsa Pataky si siano fatti tatuare. Hemsworth sfoggia uno strano disegno che corre lungo il braccio, mentre Elsa Pataky si è fatta tatuare simboli astronomici su una mano. Damon si è fatto tatuare il bicipite mentre era sdraiato sul lettino accanto a una suggestuva piscina a sfioro con vista sul panorama di Los Angeles.

"Il pre-partita è sospeso prima degli Oscar con @chrishemsworth @elsapataky #mattdamon @dameluce ????️???????? Amo il mio lavoro. Grazie per essere così grandi @chrishemsworth e @elsapataky", ha scritto l'artista nella didascalia su Instagram.

Tutti i tatuaggi di Matt Damon

Nonostante sembri di mostrare scarso coraggio nella foto in questione, questo non è il primo tatuaggio per Matt Damon. L'attore ha tatuati i nomi delle quattro figlie, - Stella, 13, Gia, 15, Isabella, 17 e Alexia, 25. Inoltre ha un tatuaggio con su scritto Lucy dedicato alla moglie, Luciana Barroso.

Lo scorso anno Matt Damon si è fatto tatuare la scritta NOMAD dall'artista Daniel Winter, noto come Winterstone.

Anche Winter ha condiviso l'evento su Instagram, scrivendo: "Il tatuaggio ha un grande significato! Per il suo defunto padre. Abbiamo tatuato NOMAD che era la barca di suo padre e inoltre è DAMON al contrario! Un tatuaggio davvero fantastico con un così grande significato!"

Ma forse la parte più interessante per entrambi gli uomini è stata quando Damon ha impugnato la macchinetta per tatuaggi e ha tatuato Winter.

"E il signor Damon mi ha tatuato! La sua prima volta che tatuava! Un piccolo universo... ovvero un punto!" ha scritto.