Matrix: le Wachowski al lavoro su un nuovo film con protagonista Michael B. Jordan?

Matrix starebbe per rivivere: le sorelle Wachowski saranno alla regia di un nuovo film con protagonista Michael B. Jordan? Questo è quello che vogliono, ancora una volta, i rumor. Ad appena un mese dalle dichiarazioni di Chad Stahelski e dalla pronta smentita.

Il regista di John Wick 3: Parabellum aveva confidato a maggio che Lilly e Lana Wachowski sarebbero tornate a breve con un nuovo film ambientato nell'universo di Matrix, che, nelle sue parole, sarebbe stato un'espansione di quello che fin qui conosciamo. Tuttavia era arrivata subito la smentita che ha definito l'informazione del regista imprecisa e fuori contesto. Tutto questo, però, ha fatto chiaramente capire che nell'ambiente ormai si parla di un sequel, di un reboot o di un nuovo progetto su Matrix.

Come ha riportato Discussing Film, il progetto per il ritorno di Matrix esisterebbe davvero: a quanto pare la sceneggiatura sarà scritta da Zack Penn, Michael B. Jordan sarà il protagonista e le sorelle Wachowski dovrebbero tornare in cabina di regia. Le riprese dovrebbero cominciare nei primi mesi del 2020 a Chicago e al momento il titolo di lavorazione sarebbe un buffo "Poject Ice Cream". La Outlier Society Productions di Michael B. Jordan e Warner Bros saranno i produttori del film.