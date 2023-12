Matrix: la versione Titans Of Cult 4K Ultra-HD + Blu-Ray del primo film è in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Matrix possono trovare la sua versione home video Titans Of Cult 4K Ultra-HD + Blu-Ray in leggero sconto.

Quando si parla di Matrix si parla di un film che ha letteralmente contribuito all'evolversi della stessa storia del cinema, sia tecnica che più Pop. La pellicola costruita dalle sorelle Wachowski ha plasmato alcuni specifici metodi di lettura del mezzo, aprendo la strada a una storia dai tratti iconici e immortali, ancora oggi citata e imitata sia sul grande schermo che sul piccolo. Il segno indelebile di questa saga, e l'interesse generale del grande pubblico nei suoi confronti è ancora vivissimo, a dimostrazione di un'identità storica che non accenna ancora a finire nel dimenticatoio.

Su Amazon i fan intramontabili di Matrix, e nello specifico del suo primo capitolo, possono attualmente trovare la sua versione home video Titans Of Cult 4K Ultra-HD + Blu-Ray in leggera offerta. Sul sito è possibile recuperarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 19,50€, con uno sconto del 26% sul prezzo segnato precedentemente (26,24€). Se interessati al recupero, o anche solamente a maggiori informazioni sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una versione home video di Matrix imperdibile

Su Amazon la versione Titans Of Cult 4K Ultra-HD + Blu-Ray viene così descritta: "steelbook da collezione con 3 dischi (4K + Blu-ray + Special disc BD), Spilletta in resina e Magnete"

Keanu Reeves nascose un problema alla spina dorsale per non perdere Matrix

Se anche voi siete fan intramontabili di Matrix e siete alla ricerca di una sua versione da collezione, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare la Titans Of Cult 4K Ultra-HD + Blu-Ray. Oltre alla grande qualità video, questa rappresenta qualcosa d'imperdibile e unico nel suo genere, perfetta sia per arricchire le vostre raccolte tematiche, che come idea regalo in vista del periodo natalizio.