Matrix: le sorelle Wachowski non stanno lavorando a un nuovo film!

Passo indietro per la notizia sul sequel o reboot di Matrix: infatti pare che le sorelle Wachowski, registe dei film originali, non si occuperanno del nuovo progetto della saga.

Nella giornata di ieri, Chad Stahelski, regista di John Wick 3: Parabellum e coordinatore delle controfigure per la saga di Matrix, aveva annunciato il grande ritorno delle sorelle Wachowski sull'universo cinematografico di Matrix, comunicando che se le due avessero avuto bisogno di lui sarebbe tornato di corsa sul set. Un portavoce di Stahelski ha dichiarato che il comunicato arrivato online non è del tutto accurato. I suoi commenti, infatti, si basavano su uno scenario ipotetico nel caso in cui Lilly e Lana Wachowski fossero tornare sulla saga, elemento questo non ancora confermato.

Da Matrix ad Hunger Games: distopie e proiezioni di un futuro che fa paura

I fan si ricorderanno del progetto di Warner Bros, iniziato ormai un paio d'anni fa, sull'eventuale reboot della saga, che però è finito nel dimenticatoio col passare del tempo. Lo sceneggiatore Zak Penn (Ready Player One) era legato al nuovo lavoro della saga e aveva dichiarato che sarebbe stato una continuazione o un reboot, così da non prevedere alcun recast da fare per i ruoli principali. Sul web si è accesa la discussione e diversi fan sono sicuri che, in base a queste dichiarazioni, Penn si stesse occupando di una serie tv o di una miniserie.