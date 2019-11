Matrix: la saga completa è disponibile su Infinity in 4K!

Rivivi in 4K su Infinity l'intramontabile trilogia con protagonista Keanu Reeves nei panni di Neo: i film sono già disponibili in streaming!

Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions: l'intramontabile trilogia, con protagonisti Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss rispettivamente nei panni di Neo, Morpheus e Trinity, è disponibile su Infinity in modalità 4K, per una visione perfetta in ogni dettaglio.

Nel primo capitolo Matrix, Neo scopre che il mondo che abbiamo ogni giorno sotto gli occhi è in realtà una beffa, un complesso inganno ordito dalle onnipotenti intelligenze artificiali che ci controllano. Nel cyberthriller scritto e diretto dalle sorelle Wachowski, Keanu Reeves e Laurence Fishburne guidano la lotta per liberare l'umanità in Matrix, i cui spettacolari effetti speciali hanno delineato nuovi territori della cinematografia.

Neo, Morpheus e Trinity tornano con ancora più energia nel secondo capitolo della trilogia, Matrix Reloaded, ma forse nemmeno un eletto dotato di nuovi straordinari poteri potrà fermare l'avanzata delle macchine. Nuovi compagni li aiutano nella lotta contro i nemici, clonati e potenziati, che stanno stringendo d'assedio l'ultima enclave degli umani. Il cast del film comprende anche Monica Bellucci.

Nel capitolo finale della straordinaria trilogia di Matrix, Matrix Revolutions, Neo, Trinity, Morpheus insieme ad altri eroi sono in bilico tra la vittoria o il totale annientamento nella guerra epica contro le Macchine. Neo è arrivato dove nessun umano ha mai osato: nel cuore pulsante della Città delle Macchine e alla resa dei conti di proporzioni catartiche con il programma traditore Smith, diventato sempre più potente.