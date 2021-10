Matrix Resurrections: Yahya Abdul-Mateen II parla del suo personaggio, ritratto in nuove foto

Tra i protagonisti di Matrix Resurrections ci sarà anche l'attore Yahya Abdul-Mateen II che, in un articolo di Entertainment Weekly che regala anche tre nuove foto del film, svela qualche anticipazione riguardante la sua versione di Morpheus.

L'attore ha rivelato che inizialmente era un po' in difficoltà all'idea di raccogliere l'eredità di Laurence Fishburne con un ruolo così iconico, non volendo inoltre copiarlo in nessun modo.

Matrix Resurrections: una foto di Jessica Henwick, Keanu Reeves, e Yahya Abdul-Mateen II

Yahya Abdul-Mateen II, parlando della sua partecipazione a Matrix Resurrections, ha dichiarato: "Laurence ha già fatto quello che si doveva fare. Penso che ciò che ha offerto lo script fosse una nuova narrazione e alcune opportunità inedite che hanno fatto spazio nell'universo di Matrix per un nuovo Morpheus".

L'attore ha inoltre negato che la sua interpretazione sia in qualche modo influenzata dal videogame della saga realizzato dopo The Matrix Revolutions in cui si mostrava Morpheus mentre cercava di recuperare il corpo di Neo, il protagonista interpretato da Keanu Reeves, che si era sacrificato sconfiggendo definitivamente l'Agente Smith.

Matrix Resurrections: una foto di Yahya Abdul-Mateen II

Tra gli scatti condivisi dal magazine si vede anche un'anticipazione tratta da una scena d'azione in cui le star sono alle prese con mosse di arti marziali. Yahya ha raccontato: "Interpreto un personaggio che è decisamente consapevole della storia di Matrix e di Morpheus. Questo personaggio sta compiendo un percorso all'insegna della scoperta di se stesso. C'è molto nella nostra storia sulla crescita e delineare il proprio percorso. Morpheus non è esente da questo". Abdul-Mateen ha aggiunto: "Quello che gli spettatori capiranno è che ci sono molte regole in Matrix. L'età, l'aspetto, le cose che identifichiamo come reali, possono essere manipolati in quel mondo. Matrix è dove tutto è possibile".

Matrix Resurrections: Keanu Reeves in una foto del film con Yahya Abdul-Mateen II

L'attore ha inoltre ribadito che i film originali delle sorelle Wachowski erano un avvertimento su quello che il futuro poteva diventare e Resurrections potrebbe ora ritrarre il fatto che siamo diventati quel futuro: "Il nostro film è guidato molto più dalla speranza di ciò che potrebbe essere quel mondo rispetto a essere legato alla realtà. Tutti sono connessi ora, penso che per molti motivi sarà un'esperienza incredibile dal punto di vista mentale".