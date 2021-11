Matrix Resurrections: il poster italiano del film mostra Trinity e Neo insieme

I fan italiani dovranno attendere mercoledì 1 gennaio prima di vedere nelle sale Matrix Resurrections e il nuovo poster italiano mostra Neo e Trinity insieme.

L'immagine è inoltre accompagnata da una didascalia in cui si dichiara che "è tempo di tornare alla sorgente".

Matrix Resurrections: il poster italiano del film

Il quarto capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski è ancora avvolto dal mistero: Warner Bros non ha svelato molti dettagli riguardanti la trama del nuovo progetto. Matrix Resurrections ha per ora solo una breve sinossi: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".

Come anticipa la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel film diretto dalla sola Lana Wachowski ritroveremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Nel cast anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt.