Matrix Resurrections: i character poster rivelano il look degli otto personaggi principali

Svelati i character poster di Matrix Resurrections, che forniscono uno sguardo dettagliato agli otto personaggi principali della pellicola di Lana Wachowski.

Matrix Resurrections: il character poster di Keanu Reeves

Matrix Resurrections: il character poster di Carrie-Ann Moss

Matrix Resurrections: il character poster di Erendira Ibarra

Matrix Resurrections: il character poster di Jessica Henwick

Matrix Resurrections: il character poster di Jonathan Groff

Matrix Resurrections: il character poster di Neil Patrick Harris

Matrix Resurrections: il character poster di Pryanka Chopra

Matrix Resurrections: il character poster di Yahya Abdul-Mateen II

I poster, diffusi dall'account Twitter ufficiale di Matrix Resurrections, ci permettono di osservare con attenzione l'aspetto dei personaggi principali della saga come Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Ann Moss), ma offrono anche uno sguardo a figure misteriose e nuovi arrivi tra cui la nuova versione di Morpehus interpretata da Yahya Abdul-Mateen II e Bugs, incarnato da Jessica Henwick. Ignota per il momento l'identità dei personaggi di Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Erendira Ibarra e Jonathan Groff che rivelano il loro aspetto e i loro costumi di scena nei poster.

I manifesti ripropongono temi chiave della saga di Matrix come la realtà distorta e l'azione strabiliante ribadendo il ritorno in territori familiari per i fan della trilogia originale e anticipando al tempo stesso l'arrivo di nuovi colpi di scena lungo la strada.

Come anticipa la nostra analisi del trailer di Matrix Resurrections, nel film diretto dalla sola Lana Wachowski ritroveremo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. La sinossi di Matrix Resurrections svela: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".

L'uscita italiana di Matrix Resurrections è fissata al 1 gennaio 2022.