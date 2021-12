Matrix Resurrections: un nuovo teaser dedicato ai déjà vu

Matrix Resurrections ha ora un nuovo teaser condiviso online per annunciare la messa in vendita negli Stati Uniti dei biglietti peer assistere al quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski.

Nel filmato si ricorda che un déjà vu in Matrix avviene quando viene cambiato qualcosa e viene poi proposto un affascinante montaggio di immagini inedite e tratte dai capitoli precedenti.

Il film Matrix Resurrections è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane e i fan stanno aspettando anticipazioni e le prime reazioni dei critici al progetto che riporta sul grande schermo Neo e Trinity, i personaggi interpretati dalle star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Il quarto capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski è ancora avvolto dal mistero: Warner Bros non ha svelato molti dettagli riguardanti la trama del nuovo progetto. Matrix Resurrections ha per ora solo una breve sinossi: "In un mondo in cui esistono due realtà - il quotidiano e ciò che giace sotto la superficie - Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire il coniglio bianco ancora una volta. La scelta è l'unica via per essere dentro o fuori la Matrice, che è più forte, più sicura e più pericolosa di prima".