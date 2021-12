Matrix Resurrections: Keanu Reeves alle prese con il kung fu nella nuova featurette

Matrix Resurrections riporterà nelle sale la spettacolare saga creata dalle sorelle Wachowski e una nuova featurette mostra i protagonisti alle prese con le scene d'azione.

Keanu Reeves, in particolare, è di nuovo impegnato con complicati combattimenti in cui dimostra la sua conoscenza del kung fu.

Nel video backstage di Matrix Resurrections si possono vedere alcune sequenze d'azione e i momenti della preparazione del cast prima di arrivare sul set. Carrie-Anne Moss e gli altri membri del cast lodano inoltre il modo in cui Keanu Reeves si avvicina alle riprese dei momenti più adrenalinici.

L'interprete di Neo, che non ha nascosto il suo entusiasmo, sottolinea: "Nessuno è in grado di realizzare scene di caos come Lana Wachowski". L'attore ha ribadito che la saga di Matrix ha delle caratteristiche specifiche e i fan possono attendersi, anche per questo quarto capitolo, molti momenti intensi e adrenalinici.

Carrie-Anne Moss ha invece sottolineato: "Per quanto riguarda tutta l'azione, considero Keanu un insegnante: è così dotato in questo genere. La sua bravura è semplicemente incredibile".

Il team creativo scelto da Lana Wachowski dietro le quinte comprende i collaboratori di Sense8: i direttori della fotografia Daniele Massaccesi e John Toll, gli scenografi Hugh Bateup e Peter Walpole, il montatore Joseph Jett Sally, la costumista Lindsay Pugh, il supervisore agli effetti visivi Dan Glass e i compositori Johnny Klimek e Tom Tykwer.

Il progetto è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la tv Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (la serie Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte - Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Gotham per la tv).