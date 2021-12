Matrix Resurrections, da Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss: i look delle star alla premiere (FOTO)

Matrix Resurrections sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo, ma prima... la premiere. A San Francisco si è tenuta nelle scorse ore l'anteprima mondiale del nuovo film della saga, e guardate che spettacolo il green carpet dell'evento, con le star e i loro fantastici look.

Da Keanu Reeves con il suo elegante completo nero al più eccentrico e multicolor outfit di Neil Patrick Harris, dall'abito firmato Oscar De La Renta di Carrie-Anne Moss al vestito sbrilluccicante di Halpern indossato da Priyanka Chopra, passando per il completo total black e tutta pelle di Yahya Abdul-Mateen, i protagonisti del nuovo film di Matrix hanno incantato la folla e gli obiettivi dei fotografi durante uno degli eventi più attesi dell'anno, per un film altrettanto atteso.

In Matrix Resurrections ritroviamo un Neo che, come recita la sinossi ufficiale del film "ritorna in un mondo in cui esistono due realtà: la vita quotidiana e ciò che si cela dietro ad essa. Per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione e per conoscere realmente se stesso, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. E se Thomas... Neo... ha imparato qualcosa, è che scegliere, sebbene sia un'illusione, è tuttora l'unica via d'uscita, o d'entrata, per Matrix. Ovviamente Neo sa già cosa deve fare, ma cosa ancora non sa è che Matrix è più forte, più sicura e più pericolosa che mai. Déjà vu.".

"Non posso dirvi di che parla. Ma posso dirvi cosa non è. E di certo non è solo un altro semplice sequel, ma qualcosa di autonomo in grado di contenere anche i tre film precedenti in maniera alquanto ingegnosa. È una creazione tanto bella quanto strana" aveva affermato qualche tempo fa lo sceneggiatore David Mitchell "È anche riuscito ad ottenere un paio di cose che di solito non vediamo nei film d'azione, e quindi sovvertirà le regole dei blockbuster".