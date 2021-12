Matrix Resurrections, Jonathan Groff: "Credevo di averla fatta addosso a Keanu Reeves!"

Girare film action non è una passeggiata. Se un duro come Keanu Reeves può essere abituato, per altri novellini del genere come Jonathan Groff il discorso è differente. Nel corso delle riprese di una scena particolarmente "bagnata" di Matrix Resurrections, il protagonista di Mindhunter ha temuto di essersela fatta addosso accanto al celebre Neo.

Jonathan Groff ha raccontato: "A un certo punto, alla fine di questa scena, ho pensato: 'Oddio, me la sono fatta addosso! Ho i pantaloni bagnati!'. Ecco, hai presente quando ti fai la pipì addosso, prima senti una sensazione di calore e poi di freddo? Ho provato una cosa del genere. Poi pensai che una delle cartucce della mia pistola fosse finito sulla maglietta, una cosa che potrebbe succedere. Quindi ho guardato giù cercando la cartuccia ma non c'era. Per circa dieci minuti ho continuato a percepire questo calore che veniva da là sotto". La scena d'azione a cui Groff si riferisce è stata ripresa per Matrix Resurrections e ha coinvolto anche Keanu Reeves.

L'attore ha raccontato tale esperienza nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. A intervenire, però, è stata anche Carrie-Anne Moss, che ha dichiarato: "Ok, alla fine non te l'eri fatta addosso!". Probabilmente, si è trattato di una mera sensazione... D'altronde, chi non se la farebbe addosso pensando di dover affrontare Keanu Reeves?

Matrix Resurrections uscirà nei cinema italiani l'1 gennaio 2022. Il film annovera nel cast Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen II.