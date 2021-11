Matrix: Keanu Reeves ringrazia Will Smith per aver rifiutato il ruolo di Neo

Keanu Reeves è contento che Will Smith abbia rifiutato il ruolo di Neo in Matrix, visto che ha cambiato sia la sua carriera che la sua vita.

Keanu Reeves ha ringraziato pubblicamente Will Smith per aver rifiutato il ruolo di Neo in Matrix, cambiando il corso della sua carriera e anche della sua esistenza.

Mentre si avvicina l'uscita nei cinema di Matrix Resurrections, quarto capitolo della saha sci-fi, Keanu Reeves ha parlato della sua carriera con Esquire ricordando le circostanze uniche che lo hanno portato dove è oggi. Nel corso della conversazione, a Reeves è stato chiesto cosa ne pensasse del fatto che Will Smith avesse rifiutato il ruolo di Neo nel primo Matrix. Ecco la risposta del divo:

"È stata un'esperienza creativa meravigliosa e quindi interpretare Neo nella trilogia, e ora nel quarto film, ha avuto un impatto sulla mia vita personale e creativa", ha detto. L'attore ha quindi guardato la telecamera, apparentemente per rivolgersi allo stesso Smith, dicendo: "Grazie mille".

Lo stesso Will Smith ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a rinunciare a Matrix per girare Wild Wild West (pentendosene). Nel 1998, le sorelle Wachowski avevano contattato il divo offrendogli il ruolo di protagonista in Matrix. All'epoca, Will Smith era uno dei giovani attori più in voga di Hollywood, con grandi successi all'attivo come Men in Black, Independence Day e Bad Boys. Tuttavia, quando è arrivato il momento di ascoltare l'idea di Wachowski, l'attore è rimasto deluso e ha abbandonato il progetto, optando invece per Wild, Wild West. Come il destino ha voluto, Matrix è stato uno dei più grandi film del 1999 e Wild, Wild West è uscito con recensioni contrastanti e come ammette lo stesso Smith, è considerato uno dei suoi peggiori film. Con l'attore fuori dai giochi, la parte di Neo è andata invece a Keanu Reeves, elevando la sua carriera e preparandolo a futuri successi come il franchise di John Wick.

Will Smith non è l'unico divo ad aver rifiutato un ruolo in Matrix. Di recente è stato rivelato che la popstar Madonna abbia rifiutato una parte nel progetto, rifiutando offerte anche per Batman Returns e Showgirls.

"Matrix è uno dei migliori film mai realizzati", ha dichiarato Madonna. "Una piccolissima parte di me si rammarica solo di quel momento della mia vita."

L'uscita di Matrix Resurrections nei cinema italiani è fissata per il 1 gennaio 2022. Nel cast con Keanu Reeves anche Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henrick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas e Jada Pinkett Smith.