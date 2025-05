Keanu Reeves adora a tal punto questa commedia in streaming su Prime Video da sapere le battute a memoria

Keanu Reeves ha rivelato la sua passione per Il grande Lebowski, la surreale commedia dei fratelli Coen, ora disponibile in streaming su Prime Video. In un'intervista per Esquire, l'attore ha consigliato il film alla collega Carrie-Anne Moss, citando a memoria alcune battute.

Il "Dude" secondo Keanu Reeves

È quasi poetico che Keanu Reeves, l'indimenticabile Ted del duo Bill & Ted, sia un grande fan di Il grande Lebowski, l'irriverente commedia dei fratelli Coen che ha fatto scuola nell'arte dello slackerismo cinematografico. Durante un'intervista per Esquire, la sua storica collega Carrie-Anne Moss gli ha chiesto qualche consiglio di visione per i suoi figli adolescenti: lui non si è limitato a elencare titoli, ma ha confezionato una vera playlist personale. Tra i prescelti? L'epopea lisergica e surreale di Jeff Lebowski. E con naturalezza ha recitato battute come "Il Drugo si adegua" o "Quella è solo la tua opinione, amico".

Una scena de Il grande Lebowski

Il mondo di Il grande Lebowski è una spirale caotica abitata da personaggi sopra le righe che orbitano attorno al placido e spettinato Jeff "Drugo" Lebowski, interpretato da un Jeff Bridges in stato di grazia. La trama? Un pretesto grottesco che parte da uno scambio di persona e finisce per travolgere il nostro antieroe in un giallo psichedelico fatto di valigette misteriose, registi porno senza scrupoli e nichilisti tedeschi in crisi esistenziale.

Un cast stellare - da John Goodman a Julianne Moore, passando per un Philip Seymour Hoffman rigido e servile - amplifica il tono da teatro dell'assurdo. È evidente perché Keanu senta un'affinità con questo universo: come Ted Logan, anche il Drugo è un personaggio allergico alla serietà, fuori asse rispetto alla realtà eppure perfettamente centrato nel suo nonsense. Un sogno, forse, sarebbe vederlo diretto da uno dei Coen. E con Ethan ancora attivo dietro la macchina da presa, mai dire mai: a 60 anni, Reeves potrebbe benissimo indossare un accappatoio e attraversare Los Angeles con la serafica nonchalance di chi ha capito tutto della vita.