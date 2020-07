Wild Wild West: Will Smith rinunciò a Matrix per girare questo film (e se ne pentì)

Will Smith rinunciò al ruolo di Neo in Matrix, pentendosene in seguito, per interpretare James 'Jim' West in Wild Wild West, ecco perché.

Will Smith rifiutò il ruolo principale di Matrix per recitare in Wild Wild West, essendo un fan sfegatato della serie televisiva. In seguito la superstar americana ha confessato che questa è stata la decisione peggiore che abbia preso nella sua carriera e, forse, perfino nella sua vita.

In un video, caricato sul suo canale di Youtube, Smith ha spiegato: "Ok, questa è una di quelle storie di cui non sono affatto orgoglioso ma non posso farci niente, è la verità: 'Si, ho rifiutato il ruolo di Neo in Matrix'. Era un periodo folle della mia vita, facevo sempre centro, ogni singola volta."

L'attore ha continuato dichiarando: "Avevo girato Independence Day l'anno prima e così mi son detto: 'no, non voglio fare un altro film sugli alieni'. Rifiutai perfino il ruolo principale di Men in Black ma poi fui convinto a girare quel film da Steven Spielberg, dopotutto era il regista de Lo squalo, o mi sbaglio?"

"Non sono orgoglioso di aver girato Wild wild west, però Keanu era perfetto per Matrix, se avessi deciso di interpretare Neo i produttori avrebbero dovuto assegnare il ruolo di Morpheus a Val Kilmer e chissà, magari avremmo rovinato il film. Quindi ho fatto un favore a tutti voi dicendo di no." Ha concluso Smith.