Matrix, Jada Pinkett Smith: "Per ottenere il ruolo di Niobe ho mentito"

Jada Pinkett Smith ha ammesso di aver mentito per ottenere il ruolo di Niobe nei sequel di Matrix. Quando le è stato offerto il ruolo in Matrix Reloaded l'attrice era incinta, ma ha deciso di mentire pur di garantirsi il lavoro.

Un primo piano di Jada Pinkett

Jada Pinkett Smith aveva sostenuto l'audizione per il ruolo di Trinity in Matrix, senza però riuscire ad avere il ruolo. L'attrice però aveva fatto un'ottima impressione sui registi tanto da spingerli a scrivere un ruolo apposta per lei in Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Secondo la Smith il motivo per cui non ha ottenuto il ruolo di Trinity è la mancanza di sintonia con Keanu Reeves. Nel 2015, dirante un'ospitata all'Howard Stern Show, l'attrice ha ammesso: "Keanu e io non funzionavamo, non c'era chimica. Avrei voluto tanto essere scelta per Trinity, ma quando guardo Carrie-Anne Moss... è fantastica. Non sarei mai riuscita a portare le stesse cose nel personaggio."

Al momento in cui Jada è stata chiamata dai Wachowski per interpretare Niobe, l'attrice ha deciso di mentire. All'epoca era incinta della figlia Willow che sarebbe dovuta nascere a novembre, stessa data dell'inizio delle riprese di Matrix Reloaded. In un video per Vanity Fair, l'attrice ha confessato la sua bugia:

"Non ero riuscita a interpretare Trinity, ma gli ero rimasta impressa e hanno scritto per me il ruolo di Niobe. Non dimenticherà mai quando mi hanno chiamata dicendomi 'Jada, abbiano questo ruolo per te, ma tu sei incinta.' Ho mentito. Willow sarebbe dovuta nascere l'11 novembre, ma io ho detto loro 'Non vi preoccupate. La bambina nascerà a ottobre, per la fine di novembre sarò pronta.'"

Per fortuna alla fine le cose hanno funzionato perciò prossimamente rivedremo Niobe in The Matrix 4, in uscita ad aprile 2022.