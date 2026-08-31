Matrix, nessuno voleva essere Neo: 5 attori famosissimi che hanno rifiutato il ruolo di Keanu Reeves

Oggi immaginare Matrix senza Keanu Reeves sembra quasi impossibile. Eppure, alla fine degli anni Novanta, il futuro interprete di Neo era tutt'altro che la prima scelta di Warner Bros. Prima che le Wachowski trovassero il loro protagonista, il progetto passò infatti tra le mani di alcuni dei nomi più richiesti della Hollywood dell'epoca.

Qualcuno disse subito di no, altri arrivarono molto più vicini al set e uno di loro preferì persino un film che sarebbe diventato uno dei flop più clamorosi della sua carriera.

Uscito nel marzo 1999, Matrix trasformò Reeves in un'icona e cambiò il linguaggio del cinema d'azione grazie al bullet time e alla sua combinazione di fantascienza, filosofia e arti marziali. Ma la strada verso quel casting fu molto più tortuosa di quanto il risultato finale lasci immaginare.

Matrix, da Nicolas Cage a Sandra Bullock: tutti i Neo possibili

Keanu Reeves in Matrix

Tra i primi nomi presi seriamente in considerazione ci fu Nicolas Cage, reduce dall'Oscar per Via da Las Vegas e da successi come The Rock e Con Air. L'attore, però, non voleva trascorrere lunghi periodi in Australia lontano dal figlio Weston e rifiutò. Una scelta che negli anni ha sempre difeso, spiegando di aver privilegiato la famiglia rispetto alla carriera.

La ricerca proseguì fino a un'ipotesi alquanto sorprendente: Sandra Bullock. Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha infatti raccontato che, dopo diversi rifiuti, lo studio arrivò a considerare l'idea di trasformare Neo in una donna pur di coinvolgere l'attrice di Speed. Bullock ricevette la sceneggiatura, ma il progetto non la convinse. Fu valutata anche per Trinity, ruolo poi affidato a Carrie-Anne Moss.

Ancora più vicino al film arrivò Leonardo DiCaprio. Reduce dal fenomeno mondiale di Titanic, l'attore inizialmente accettò e partecipò ad alcuni incontri con produttori e registe. Poi cambiò idea: dopo una lavorazione così pesante sul fronte degli effetti visivi, non se la sentiva di affrontare immediatamente un altro blockbuster dello stesso tipo. Scelse invece The Beach, uscito nel 2000 e accolto molto meno calorosamente rispetto al film delle Wachowski.

Brad Pitt disse sì, Will Smith preferì Wild Wild West

Trinity e Neo in una scena del film

Anche Brad Pitt arrivò a un passo da Neo. Sempre secondo il produttore del film, fu tra le grandi star ad accettare formalmente la parte prima di tirarsi indietro. Pitt aveva appena terminato le impegnative riprese internazionali di Sette anni in Tibet ed era troppo stanco per imbarcarsi subito in un'altra produzione complessa. Il destino gli riservò comunque un 1999 memorabile: pochi mesi dopo l'uscita di Matrix sarebbe diventato Tyler Durden in Fight Club.

Il caso più famoso resta però quello di Will Smith. All'epoca era una delle star più redditizie del pianeta grazie a Independence Day e Men in Black, ma la presentazione delle Wachowski non riuscì a conquistarlo. Smith ha raccontato che durante l'incontro le registe insistettero soprattutto sulle rivoluzionarie tecniche visive che volevano sperimentare, compresa l'idea di far ruotare la macchina da presa attorno a un personaggio sospeso in aria. Senza poter vedere concretamente il risultato, l'attore non comprese fino in fondo quale film avessero in mente.

Smith scelse così Wild wild west, arrivato nelle sale americane il 30 giugno 1999, appena tre mesi dopo Matrix. Costato circa 170 milioni di dollari, il western steampunk raccolse approssimativamente 222 milioni nel mondo e conquistò cinque Razzie Awards su otto candidature.

Col senno di poi, la catena di rinunce sembra quasi uno di quei paradossi che piacciono tanto a Matrix. Reeves ottenne infine Neo e trasformò il personaggio in una delle immagini definitive della fantascienza moderna. Ventisette anni dopo, la domanda resta irresistibile: come sarebbe stata la pillola rossa nelle mani di Cage, Pitt, DiCaprio, Bullock o Will Smith?