Matrix: il cofanetto collection coi 4 film 4K Ultra-HD + Blu-Ray è sceso di prezzo su Amazon, cos’aspettate?

Una collection imperdibile di Matrix è in offerta su Amazon; quale migliore occasione per recuperare tutti e 4 i film in uno dei migliori formati visivi possibili?

Avete capito bene, su Amazon è possibile recuperare la collection di Matrix comprendente tutti e 4 i film 4K Ultra-HD + Blu-Ray. Al momento è disponibile sul sito a 24,77€, con uno sconto del 15% sul prezzo base. Se interessati passate dal box qui sotto.

I fan di Matrix non crederanno ai loro occhi davanti a una raccolta del genere, perfetta sia per dare una rispolverata alla serie in grande stile, come idea regalo per chi non ha mai visto le pellicole delle sorelle Wachowski, che come elemento da collezione unico nel suo genere. L'incredibile qualità delle immagini restituisce alla perfezione la grandezza di una saga ancora oggi studiata a fondo dagli appassionati e dagli esperti, consentendo di rivivere in casa propria quello che le pellicole hanno rappresentato e ancora oggi continuano a rappresentare.

Matrix in 4K a casa

Quando si parla di Matrix, ovviamente, si parla anche di storia del cinema. La grandezza di questa saga, coi suoi alti e bassi, risiede nel gigantesco apporto tecnico e narrativo che ha dato scuotendo lo stesso modo di girare i film, e le possibilità del mezzo cinematografico. Non soltanto effetti speciali da urlo, ma profondissime riflessioni filosofiche su cui è bene pensare ancora oggi, data la loro natura fortemente attuale. Stiamo parlando di una manciata di pellicole indelebili, che in alcuni frangenti hanno diviso pubblico e critica, continuando ad alimentare una serie di miti entrati a pieno diritto nell'immaginario pop di tutte le epoche.

Il mondo stesso di Matrix è qualcosa di così folle e al tempo stesso "realizzabile" da lasciare a bocca aperta ogni volta che ci si sofferma a rifletterci, e a ragionare sulle sue possibilità di attuazione. Proprio da questa fascinazione oltre lo schermo deriva il grande successo degli stessi film, in grado di vivere di energia propria e addirittura distaccata dalla dimensione di appartenenza. Questo grazie ai fan ancora oggi follemente rapiti e innamorati della storia di Neo (Keanu Reeves).

Matrix: cosa significa davvero "Il cucchiaio non esiste"

Se anche voi siete fan incrollabili di Matrix, allora non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare questa collection.