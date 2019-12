Matrix 4: Toby Onwumere è il nuovo arrivo nel cast

Matrix 4 ha trovato un altro dei suoi interpreti: Toby Onwumere è infatti entrato ufficialmente a far parte del cast dell'atteso sequel che continuerà la storia sci-fi ormai diventata un vero e proprio cult cinematografico.

Il cast del sequel di Matrix sta rapidamente prendendo forma: solo ieri era stato annunciato l'arrivo di Jonathan Groff, uno dei doppiatori del film animato campione di incassi Frozen II - Il Regno di Arendelle. La regista e sceneggiatrice Lana Wachowski ha già collaborato con Toby Onwumere in occasione di Sense8, serie in cui l'attore ha interpretato Capheus a partire dalla seconda stagione.

Tra i nomi già annunciati che saranno impegnato nelle riprese ci sono Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick. Nel quarto capitolo della saga di Matrix ritorneranno poi i protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, mentre l'attrice Jada Pinkett Smith sembra stia trattando con Warner Bros. per riprendere la parte di Niobe.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Attualmente non si sa ancora se Matrix 4 sarà un sequel della trilogia iniziata nel 1999 o in che modo verranno coinvolti personaggi come Neo e Trinity.