Matrix 4: il titolo ufficiale e la descrizione del trailer

Matrix 4 ha ora un titolo ufficiale: l'atteso quarto capitolo della saga con star Keanu Reeves si intitolerà infatti Matrix Resurrections.

In occasione dell'evento CinemaCon in corso negli Stati Uniti i presenti hanno potuto inoltre vedere il trailer, non ancora apparso online.

Le prime scene di Matrix Resurrections mostrano il personaggio di Neil Patrick Harris mentre parla con Neo, il protagonista interpretato da Keanu Reeves. La storia sembra ambientata in un futuro non troppo lontano, nella città di San Francisco. Neo sembra intrappolato in questo mondo e non capisce la situazione in cui si trova. Neo chiede al terapista se è pazzo e successivamente incontra Trinity, interpretata da Carrie-Anne Moss, in una caffetteria, ma lei gli chiede se si sono mai incontrati prima. Nel trailer vengono poi mostrate delle pillole blu in un lavandino mentre si può sentire la canzone White Rabbit di Jefferson Airplane. Neo si guarda quindi allo specchio e vede un uomo anziano e il montaggio introduce Morpheus da giovane, personaggio che consegna al protagonista una pillola rossa dicendogli che è arrivato il "momento di volare". Sullo schermo spazio poi a numerose sequenze spettacolari e combattimenti in pieno stile Matrix.

Lana Wachowski ha diretto il film, in arrivo nelle sale il 22 dicembre.

Nel cast ci sarà anche il ritorno di Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.