Una foto postata su Instagram dalla parrucchiera Shunika Terry avrebbe svelato il titolo di Matrix 4, nuovo, attesissimo film della saga. Terry, specializzata in acconciature per il cinema e la televisione, ha lavorato al sequel di Matrix, e ha pubblicato uno scatto, poi apparentemente rimosso, dove mostra un regalo ricevuto alla fine delle riprese da parte di Lana Wachowski, con il titolo The Matrix Resurrections.

In attesa di un annuncio ufficiale dal parte della Warner Bros., ciò sembra comunque plausibile dato che i precedenti sequel avevano tutti titoli che seguivano uno schema simile. È anche coerente con il - presunto - contenuto del lungometraggio, dato che almeno due dei personaggi che vedremo in azione, ossia Neo e Trinity, sono defunti nel terzo episodio.

The Matrix 4 è stato girato quasi interamente a Berlino, con la lavorazione parzialmente interrotta a causa delle restrizioni nazionali in Germania per via dell'emergenza sanitaria. Recentemente era anche stato annunciato che il governo avrebbe indagato su una possibile violazione dei protocolli in vigore, con a produzione sospettata di aver spacciato una festa come scena del film per poter invitare un numero di persone incompatibile con le norme vigenti.

Al momento la trama di Matrix 4 è top secret, ma sappiamo che ci sono almeno cinque membri del cast originale della trilogia realizzata tra il 1999 e il 2003: Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Lambert Wilson (il Merovingio), Jada Pinkett Smith (Niobe) e Daniel Bernhardt (l'agente Johnson). Hugo Weaving, alias l'agente Smith, era stato contattato per tornare nei panni del villain, ma ha dovuto rinunciare a causa di una sovrapposizione di impegni. Il film è previsto per il 22 dicembre negli Stati Uniti, con la distribuzione contemporanea in sala e su HBO Max, ma stando ad articoli recenti dell'Hollywood Reporter sarebbero in corso trattative per farlo uscire solo al cinema, in base alle preferenze della regista Lana Wachowski.