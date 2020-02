Matrix 4: Neo e Trinity in moto sul set (FOTO)

Le riprese di Matrix 4 sono attualmente in corso e le foto dal set mostrano Neo e Trinity di nuovo insieme, al centro di quella che sembra essere una scena d'azione, a bordo di una motocicletta.

Per ora i produttori non hanno svelato in che modo i protagonisti della trilogia originale ritorneranno in scena e rimane segreta anche la trama dell'atteso quarto capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nelle immagini sono impegnati in un ciak apparentemente spettacolare ambientato di notte.

Ecco alcune foto e video:

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.