Matrix 4: Neil Patrick Harris nel cast del film!

Matrix 4 potrà contare sulla presenza nel cast di Neil Patrick Harris, la star della serie How I Met Your Mother, con un ruolo di cui non è stato rivelato alcun dettaglio.

Nelle ultime settimane stanno venendo annunciati nuovi nomi che faranno parte del cast di Matrix, l'atteso progetto che verrà scritto e diretto da Lana Wachowski, e quello di Neil Patrick Harris è stato preceduto dalla conferma della presenza sul set di Yahya Abdul-Mateen II, recentemente tra gli interpreti di Aquaman.

I due attori affiancheranno quindi Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, interpreti per la quarta volta di Neo e Trinity.

Warner Bros. ha confermato nel mese di agosto che Matrix 4 è in fase di sviluppo e lo script dell'atteso progetto è stato firmato da Lana Wachowski in collaborazione con Aleksander Hermon e David Mitchell. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 e per ora non sono stati diffusi i dettagli riguardanti gli eventi che verranno mostrati nel film o la dimensione temporale in cui sarà ambientato.

Harris, recentemente, è stato tra i protagonisti dello show Netflix Una serie di sfortunati eventi, tratto dai romanzi per ragazzi "scritti" da Lemony Snicket e prossimamente sarà impegnato sul set di Boys, un progetto televisivo destinato agli schermi britannici.