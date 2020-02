Matrix 4: Keanu Reeves sotto la pioggia nei nuovi video dal set

Le riprese di Matrix 4 sono attualmente in corso e i video dal set mostrano il protagonista Keanu Reeves camminare da solo sotto la pioggia, dopo aver già girato delle scene d'azione con Carrie-Anne Moss.

Il cast e la troupe sono infatti impegnati nella città di San Francisco e online continuano ad apparire nuovi filmati che regalano qualche anticipazione sull'atteso sequel.

La star Keanu Reeves, interprete di Neo, è ritratta mentre cammina in una strada apparentemente deserta di notte con un'atmosfera resa ancora più suggestiva dalla scrosciante pioggia.

Nella saga una situazione meteo simile si è verificata solo quando Trinity rimuove il tracker dal corpo di Neo e durante lo scontro finale con l'Agente Smith. I fan hanno quindi iniziato a chiedersi cosa potrebbe accadere nell'universo creato dalle sorelle Wachowski in occasione di The Matrix 4, ipotizzando persino che si ritratti di una versione alternativa della simulazione o che Neo ritorni "indietro" nel tempo in qualche modo per assicurarsi che gli eventi si svolgano nel modo giusto. Per ora tutte le ipotesi rimangono aperte, considerando inoltre che alcuni giorni fa sembra sia stata ricreata la spettacolare sequenza del "volo" in aria presente nel film originale.

Another #KeanuReeves sighting in San Francisco! The movie star is in the Bay Area filming #Matrix4. https://t.co/fiuAyUz5Qi pic.twitter.com/Rm5WEOqbj2 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 18, 2020

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/EAPNq66zg6 — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) February 18, 2020

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/B0oX1Lk2fD — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) February 18, 2020

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.