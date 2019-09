Matrix 4: Keanu Reeves ha già letto la sceneggiatura

L'attore Keanu Reeves ha svelato di aver già letto la sceneggiatura di Matrix 4, il nuovo capitolo della saga in cui interpreta Neo.

Matrix 4 entrerà prossimamente in produzione e Keanu Reeves ha ora dichiarato di aver letto la sceneggiatura del sequel che sarà scritto e diretto da Lana Wachowski.

L'attore Keanu Reeves, intervistato da Entertainment Weekly ha avuto modo di parlare del nuovo capitolo della saga che lo vedrà protagonista accanto a Carrie-Anne Moss e parlando di The Matrix 4 ha spiegato: "Sono assolutamente eccitato per quello che accadrà al personaggio".

L'interprete di Neo ha aggiunto di aver già letto lo script anticipando: "È davvero ambizioso. Come dovrebbe essere!".

Le riprese del quarto film di Matrix dovrebbero iniziare nel 2020 e Tom Emmerich, a capo di Warner Bros., aveva dichiarato in precedenza: "Non potremmo essere più entusiasti all'idea di entrare nuovamente in Matrix con Lana. È una vera visionaria, una filmmaker unica e originale, e siamo elettrizzati perché sarà autrice, regista e produttrice di questo nuovo capitolo dell'universo di Matrix".

Matrix raccontava la storia di un giovane programmatore che scopre una sconvolgente verità e si ritrova alle prese con una guerra che potrebbe determinare il destino dell'umanità.