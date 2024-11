Matrix: la 4 film Déjà Vu Collection 4K Ultra-HD + Blu-Ray in offerta su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday la 4 film Déjà Vu Collection 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Matrix è in offerta su Amazon.

Su Amazon, grazie al Black Friday 2024, la "4 film Déjà Vu Collection" 4K Ultra-HD + Blu-Ray di Matrix è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 27,36€, con uno sconto del 10% sul prezzo più basso recente indicato (30,54€), e del 22% sul prezzo mediano indicato (35,12€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box qui sotto, o in alternativa potete cliccare su questo indirizzo. La collection in questione è venduta e spedita da Amazon.

Una collection di film che hanno fatto la storia

Quando una saga ridefinisce le regole del cinema, merita un'edizione che ne catturi tutta la potenza. Con la Matrix Déjà Vu 4 Film Collection rivivrete l'intero universo creato dalle Wachowski, un viaggio in quattro capitoli che ha trasformato per sempre il concetto di realtà sul grande schermo. Ogni film, in 4K Ultra-HD in questo caso, vi avvolgerà in un'esperienza visiva e sonora che non conosce paragoni.

Per i fan della prima ora o per chi si affaccia per la prima volta a Matrix, questa edizione rappresenta un invito imperdibile a scegliere la pillola rossa e scoprire, ancora una volta, quanto sia profonda la tana del Bianconiglio.