Matrix 4: Brian J. Smith, già nel cast di Sense8, tra gli interpreti del film

Matrix 4 avrà nel proprio cast anche Brian J. Smith, attore che ha già lavorato con la regista Lana Wachowski in occasione della serie Sense8, prodotta per Netflix.

Le riprese dell'atteso sequel della saga sci-fi sono attualmente in corso nella città di San Francisco, come dimostrano i tanti video girati sul set apparsi online.

L'attore Brian J. Smith ha avuto il ruolo del poliziotto di Chicago Will Gorski nello show realizzato per il piccolo schermo e per ora la Warner Bros. non ha voluto rivelare i dettagli relativi alla parte che gli è stata affidata nel quarto capitolo della storia di Matrix.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.