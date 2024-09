L'oro di Napoli, La Ciociara e i migliori film di Sophia Loren

Una diva come poche, un'icona di fascino e stile: Sophia Loren compie 90 anni ed è, ancora adesso, uno dei punti di riferimento del cinema italiano e internazionale, tanto per la rilevanza dei film cui ha preso parte e per i riconoscimenti ottenuti nella propria carriera, quanto per la popolarità raggiunta e mantenuta nel tempo, assolutamente inscalfibile.

I meravigliosi Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il set era quello di Ieri, oggi, domani

Nata a Roma nel 1934 come Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, l'attrice ha assunto il nome d'arte che tutti conosciamo dopo gli esordi e i primi successi a inizio anni Cinquanta, durante i quali ha preso parte a numerose pellicole. Tutto questo dopo i concorsi di bellezza nei quali emergeva in tutta la sua prorompenza e dove era stata notata dal produttore Carlo Ponti, che le propose un contratto pluriennale per valorizzare il talento recitativo che egli aveva intravisto, oltre all'evidente bellezza. La relazione sentimentale tra i due sarebbe nata successivamente, accompagnata da alcune controversie legali (Ponti era già sposato) e soltanto negli anni Sessanta, dopo l'accusa di bigamia per entrambi (nel 1957 si erano sposati per procura), con l'atteso annullamento della precedente unione del produttore, e il matrimonio ufficiale, avrebbe trovato una pacificazione.

Nel 1954, con Miseria e Nobiltà, Peccato che sia una canaglia e L'oro di Napoli, Sophia Loren venne riconosciuta come una delle attrici più promettenti del panorama italiano, contestualmente all'ottenimento di ruoli sempre più importanti. Nel 1955, con La bella mugnaia, Il segno di Venere e Pane, amore e..., Sophia ampliò ulteriormente il proprio successo, spiccando accanto ad attori come Marcello Mastroianni (con il quale sarebbe nata un'affinità artistica straordinaria), Totò, Peppino De Filippo, Alberto Sordi e molti altri, tra cui Vittorio De Sica, il quale soprattutto da regista iniziò a collaborare a più riprese con l'attrice.

Sophia Loren sul set.

Non trascorse molto tempo prima che la Loren, non soltanto per il sostegno di Carlo Ponti, cominciò ad ottenere i primi ruoli anche all'estero. L'ultima parte degli anni Cinquanta fu quasi esclusivamente dedicata al cinema americano: basti ricordare titoli come Il ragazzo sul delfino (1957), Orgoglio e passione (sempre del 1957, sul set del quale Cary Grant si innamorò di Sophia mandando in fumo il suo matrimonio già in crisi, e iniziando a corteggiare l'attrice), Un marito per Cinzia (1958, ancora una volta con Grant accanto ma al termine della loro breve relazione e, infatti, la lavorazione del film non fu semplice), Orchidea Nera (per il quale la Loren venne insignita della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia), La miliardaria (1960) e La baia di Napoli, deliziosa commedia nella quale Sophia (candidata per il Golden Globe) recitò accanto a Clark Gable, in una delle sue ultime interpretazioni.

Anthony Quinn e Sophia Loren in Orchidea Nera

Arrivarono così gli anni Sessanta, quelli della definitiva consacrazione, caratterizzati da film come La ciociara (1960, opera per la quale Sophia vinse il Premio Oscar come miglior attrice protagonista due anni dopo), Boccaccio '70 e I sequestrati di Altona (1962), Ieri, Oggi, Domani (1963), Matrimonio all'italiana (1964, con la candidatura all'Oscar e al Golden Globe), C'era una volta e Questi fantasmi (1967), I girasoli (1969). Molti di questi diretti da De Sica, che sapeva valorizzare come nessun altro Sophia sulla scena, e con cui condivise una lunga amicizia, così come accadde con Mastroianni, le cui strade proseguivano parallelamente, un successo dietro l'altro. La Loren continuò, naturalmente, a lavorare molto all'estero, prendendo parte a pellicole quali El Cid (1961), La caduta dell'Impero Romano (1964), Operazione Crossbow (1965), Arabesque (1966, con Gregory Peck) e La contessa di Hong Kong (1967, con Marlon Brando e diretta da Charlie Chaplin).

Marcello Mastroianni e Sophia Loren in una sequenza del film Una giornata particolare

Gli anni Settanta proseguirono con altre opere rilevanti, tra cui La moglie del prete (1970), La mortadella (1971), Il viaggio (1974, ultima regia di De Sica), Cassandra Crossing (1975) e la prima collaborazione con Lina Wertmüller (Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, 1978); ma, soprattutto, con Una giornata particolare (1977), il capolavoro di Ettore Scola nel quale Sophia & Marcello regalarono al pubblico una prova recitativa indimenticabile.

Dagli anni Ottanta in avanti, Sophia iniziò ad allontanarsi progressivamente dalle scene, diradando le proprie apparizioni. Sono da ricordare Qualcosa di biondo (1984), Prêt-à-Porter (1994, ultima volta insieme sul set con Mastroianni), Nine (2009), alcune partecipazioni televisive (tra cui una nuova versione de La ciociara nel 1989, per la regia di Dino Risi) e la produzione Netflix La vita davanti a sé (2020), nel quale Sophia è stata diretta dal figlio Edoardo Ponti. È invece del 1991 la consegna del Premio Oscar alla carriera per la Loren.

Dopo questa doverosa introduzione, facciamo un passo indietro e andiamo a ripercorrere i migliori film nei quali, a nostro parere, Sophia Loren ha espresso il proprio talento in maniera irripetibile. Buon proseguimento di lettura.

Sophia Loren in dieci film

L'oro di Napoli (1954)

Sophia Loren e Giacomo Furia in una scena de L'oro di Napoli

Sei episodi che raccontano Napoli e la napoletanità, nel significato più ampio possibile. Ne Il guappo, Saverio Petrillo e la sua famiglia devono subire la presenza non richiesta del signorotto del Rione Sanità, Don Carmine Javarone, che da dieci anni si è insediato a casa loro dettando legge. Ma un imprevisto ribalterà la situazione. In Pizze a credito, Sofia e suo marito Rosario gestiscono una pizzeria molto frequentata, soprattutto per merito della presenza della donna, procace e attraente. Un giorno, la donna smarrisce il prezioso anello che portava al dito a casa dell'amante, Alfredo: Rosario cercherà di capire se non sia finito dentro qualcuna delle pizze fritte servite da Sofia... Il funeralino racconta il corteo funebre che accompagna un bambino prematuramente scomparso verso le esequie, con la madre che, compostamente, guida la processione. I giocatori ha come protagonista un conte decaduto, interdetto dalla moglie a causa del vizio per il gioco. Ma l'istinto di prendere le carte è più forte di lui, tanto da ingaggiare continuamente partite a scopa con Gennarino, il figlio del portiere del suo palazzo, che continua a battere puntualmente il conte. Teresa racconta la storia di una giovane prostituta, che solo dopo il matrimonio scopre che il marito l'ha sposata per scontare una colpa che non era riuscito a perdonarsi. Fuggirà, ferita nell'orgoglio, per poi tornare sui suoi passi. Il professore, infine, ha come protagonista Don Ersilio Miccio, che di lavoro "vende saggezza". Occorrerà il suo aiuto per dare una lezione a un prepotente nobile del quartiere. Come? Con un bel pernacchio.

La regia di Vittorio De Sica e un cast eccezionale, che comprende Totò, Eduardo De Filippo, Sophia Loren con Giacomo Furia, lo stesso De Sica, Silvana Mangano, Tina Pica, Paolo Stoppa, Erno Crisa e molti altri. Un ritratto di Napoli e della sua gente, con pregi e difetti. Uno dei primi ruoli di grande rilievo per Sophia Loren, che con questa pellicola riscoprì la sua napoletanità (nello stesso anno in cui prese parte a Miseria e nobiltà), trasformandola in una delle sue cifre artistiche.

Purtroppo, L'oro di Napoli è disponibile solo limitatamente in home video, e sono ormai rarissimi i passaggi televisivi del film. I diritti di distribuzione in mano ad Aurelio e Luigi De Laurentiis non vengono valorizzati come dovrebbero, e questo accade anche per moltissimi altri classici del cinema italiano in possesso di FilmAuro.

Il segno di Venere (1955)

Cesira e Agnese sono cugine e vivono a Roma nella casa del padre di quest'ultima. Agnese è bellissima e corteggiata, mentre Cesira, di buoni sentimenti, sogna il grande amore nonostante non possa vantare affatto il fascino della cugina. Quando sono insieme, tutte le attenzioni vanno su Agnese; ma Cesira spera sempre che possa incontrare la persona dei suoi sogni, anche perché un'indovina le ha illustrato come lei sia nel "segno di Venere". Attorno alle due ragazze gravitano una serie di uomini più o meno affidabili: ma quale sarà quello giusto per entrambe?

Come già nel precedente Peccato che sia una canaglia, Il segno di Venere fa risaltare in tutta la sua magnificenza la bellezza di Sophia Loren, qui affiancata da un'altra formidabile attrice come Franca Valeri. Con la regia di Dino Risi, qui alla sua terza direzione in carriera, la pellicola - grazie al contributo della Titanus - riunisce attorno le due protagoniste un cast artistico straordinario, del quale fanno parte Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Peppino De Filippo, Raf Vallone, Virgilio Riento, Tina Pica, Leopoldo Trieste e molti caratteristi dell'epoca.

Una commedia raffinata di difficile reperimento in home video fisico, ma attualmente disponibile in digitale sulla piattaforma gratuita di RaiPlay.

Pane, amore e... (1955)

La locandina di Pane, amore e...

Il maresciallo Antonio Carotenuto, dopo aver lasciato l'onorata Arma dei Carabinieri, torna nella natia Sorrento lì dove troverà ad accoglierlo il fratello parroco e il corpo dei vigili urbani, che da qui in avanti comanderà. L'unico problema è che la casa in cui aveva vissuto da giovane è adesso abitata da una giovane vedova, donna Sofia, una pescivendola soprannominata "La Smargiassa". Così, Carotenuto deve riparare presso la dimora di Violante Ruotolo, una donna affascinante e riservata ancora in cerca di marito, ma delusa dall'amore. Colpito dall'avvenenza di Sofia, il comandante decide di prorogare la possibilità che la ragazza resti nella sua abitazione, ma darà anche avvio a un corteggiamento che provocherà diverse conseguenze, che coinvolgeranno anche Nicolino, lo spasimante della Smargiassa...

Terzo capitolo della fortunata serie cinematografica avviata da Luigi Comencini con Pane, amore e fantasia (1953) e Pane, amore e gelosia (1954). Qui la regia passò a Dino Risi, ma il protagonista rimase l'inimitabile maresciallo impersonato da Vittorio De Sica, il quale tornò a collaborare con Sophia Loren concedendosi anche alcune scene indimenticabili, fra cui quella del ballo sulle note di Mambo Italiano, che divenne un cult nel nostro Paese e nel resto del mondo.

Pane, amore e... è attualmente disponibile in home video sia in versione fisica che in digitale, gratuitamente su RaiPlay e a pagamento su altre piattaforme come Amazon Prime Video e Apple TV+.

La baia di Napoli (1960)

La baia di Napoli, un manifesto d'epoca

L'avvocato americano Michael Hamilton arriva in terra partenopea per sistemare alcune questioni legali lasciate in sospeso dall'improvvisa dipartita di suo fratello. Qui scopre che, dalla donna con cui conviveva da tempo, anch'egli scomparsa, l'uomo aveva avuto un figlio, che si chiama Nando e adesso ha otto anni. Il bambino vive con la giovane zia Lucia, una ragazza piena di vitalità che non sembra avere il tempo per occuparsi di Nando come dovrebbe: il piccolo non va a scuola e intraprende attività non certo adatte a un pargolo della sua età. L'avvocato decide così di rimanere per risolvere la situazione, lasciandosi coinvolgere da un nuovo stile di vita...

Diretto da Melville Shavelson, La baia di Napoli concluse una serie di produzioni internazionali cui Sophia Loren prese parte consecutivamente prima di immergersi nuovamente nella scena italiana. Qui recitò accanto a una stella hollywoodiana di prima grandezza quale Clark Gable, che aveva ritrovato lo slancio perduto dopo un periodo personale molto difficile. Una commedia sentimentale intramontabile, nella quale Sophia è semplicemente sfolgorante.

Attualmente non facilmente acquistabile in home video fisico, La baia di Napoli è disponibile in digitale sulla piattaforma di TIM Vision.

La ciociara (1960)

Nei panni di Cesira

Dopo aver lasciato una Roma sopraffatta dai bombardamenti per trasferirsi tra i monti della Ciociaria lì dove è nata, Cesira fa di tutto per tenere sua figlia Rosetta, appena tredicenne, lontana dagli orrori della guerra. Mentre gli Alleati sembrano avvicinarsi e fascisti e tedeschi appaiono sbandati, ma per questo ancora più pericolosi, Cesira incontra Michele, un giovane che si innamora della donna, e che aiuterà lei e Rosetta a trovare un rifugio sicuro. Ma anche quando le insidie maggiori sembreranno evitate, Cesira e Rosetta non riusciranno a fuggire da un'irreparabile tragedia.

Diretto da Vittorio De Sica, scritto da Cesare Zavattini e tratto dal romanzo di Alberto Moravia, La ciociara ha rappresentato il film della consacrazione di Sophia Loren , che per il ruolo di Cesira - di rara intensità drammatica - ha vinto il Premio Oscar come miglior attrice protagonista, il BAFTA, ha avuto il riconoscimento di miglior interprete a Cannes e i principali premi italiani (tra cui il David di Donatello e il Nastro d'argento). Accanto alla Loren fanno parte del cast anche Eleonora Brown e Jean-Paul Belmondo.

Disponibile in home video in supporto fisico e in digitale, gratuitamente su RaiPlay e a pagamento su diverse piattaforme, tra cui Amazon Prime Video e TIM Vision.

El Cid (1961)

Il manifesto del film

Nella Spagna dell'undicesimo secolo, Rodrigo Díaz de Bivar è un giovane e valoroso condottiero che viene coinvolto in un duello, dopo essere stato accusato di tradimento e costretto a difendersi dinanzi al Re. A perire per sua mano sarà il conte Ordonez, padre della sua fidanzata Jimena, che giurerà di non voler più vedere Rodrigo dopo il tragico evento. Ma con il tempo, e grazie alle gesta dell'uomo, che diverrà il più grande condottiero di Spagna tanto da essere nominato "Cid Campeador", Jimena comprenderà le ragioni che spinsero Rodrigo a quel duello e ne riconoscerà la grandezza d'animo. Adesso, ad attendere El Cid vi è la battaglia più difficile: quella contro i Mori invasori, determinati più che mai a conquistare Valencia e la terra iberica...

Tra le produzioni internazionali (in questo caso italo-statunitense) cui Sophia Loren prese parte dagli anni Sessanta in avanti, abbiamo scelto di menzionare El Cid , diretto da Anthony Mann con Charlton Heston accanto alla diva italiana. Il film ebbe uno straordinario successo commerciale in Italia e si affermò come uno tra gli ultimi kolossal dell'epoca d'oro del cinema classico. Da ricordare anche la colonna sonora di Miklós Rózsa (in collaborazione con Carlo Savina), candidata all'Oscar.

Disponibile in digitale su diversi store tra cui Amazon Prime Video e Apple TV+.

Ieri, Oggi, Domani (1963)

Una delle scene iconiche del cinema italiano

Tre episodi che raccontano l'Italia del periodo del boom economico da diverse angolazioni. In Adelina, però, il tempo sembra essersi fermato, perché nella Napoli dei primi anni Sessanta la protagonista Adelina vende sigarette di contrabbando e, per evitare di finire in carcere, convincerà il marito Carmine ad affrontare una gravidanza dietro l'altra, finché la situazione cambierà in maniera imprevedibile... In Anna, ambientato nella Milano in rapida espansione industriale, una donna d'alto rango sociale trascorre le giornate annoiate con l'amante, di condizione economica ben più modesta. Tutto sembra procedere prevedibilmente, finché un contrattempo non farà emergere le insanabili differenze tra i due. In Mara, la protagonista è una squillo che frequenta solo persone di elevato livello sociale, tra cui il bolognese Augusto Rusconi, che in fondo è anche innamorato di lei. Un giorno, a rimanere profondamente colpito da Mara è un giovane seminarista, nipote dei suoi vicini di casa, che perderà letteralmente la testa per la donna, tanto da voler abbandonare la vocazione...

Ieri, Oggi, Domani è una pietra miliare del cinema italiano. Un film che ha raccontato lo spaccato di un'epoca e di tre grandi città, attraverso le piccole grandi storie dei suoi personaggi, interpretati magistralmente da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, qui in una delle loro prove di coppia più amate dal pubblico. Il capolavoro di Vittorio De Sica vinse il Premio Oscar e il Golden Globe come miglior film straniero.

Disponibile in home video in blu-ray e in DVD e in digitale su molti store, tra cui CHILI, Amazon Prime Video, Google TV e Apple TV+.

Matrimonio all'italiana (1964)

Ancora con Mastroianni in Matrimonio all'Italiana

Filumena Marturano, che era stata una prostituta negli anni della guerra, è diventata dapprima la domestica e poi l'amante del benestante pasticciere Domenico Soriano. Provata e umiliata da una situazione ormai insostenibile per la sua dignità, Filumena decide di fingersi in punto di morte per farsi sposare da Soriano, che tra i numerosi vizi ha quello di essere un impenitente donnaiolo. Ma Domenico scoprirà l'inganno e respingerà Filumena, la quale però gli confesserà di avere tre figli e che uno di questi è proprio di Soriano...

Matrimonio all'italiana è il più celebre adattamento della commedia teatrale Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. Del resto, quali migliori interpreti si possono immaginare di Sophia Loren e Marcello Mastroianni diretti ancora una volta da Vittorio De Sica? Il film venne candidato all'Oscar nella categoria principale, così come la Loren, alla sua seconda nomination dopo l'affermazione del 1962. Sia lei che Marcello vennero candidati anche al Golden Globe e vinsero il David di Donatello. Un'opera di prima grandezza.

Disponibile in blu-ray e in DVD nella versione fisica e in digitale sulle piattaforme di CHILI e Amazon Prime Video.

C'era una volta (1967)

La locandina di C'era una volta

Rodrigo, un principe spagnolo che non ha nessuna intenzione di trovarsi una moglie, incontra un'affascinante contadina, Isabella, dalla quale si farà preparare sette gnocchi. Questo perché Fra' Giuseppe da Copertino aveva consigliato a Rodrigo di sposare la donna che gli avrebbe cucinato quel piatto. Ma qualcosa non andrà come previsto: le strade di Rodrigo e Isabella si divideranno, e soltanto con il tempo si incroceranno nuovamente, dopo mille peripezie che attenderanno la contadina. Si ritroveranno nella reggia, lì dove Rodrigo sarà costretto a scegliere la sua consorte tra sette principesse...

Una fiaba per la regia di Francesco Rosi con due stelle come protagoniste: accanto a Sophia Loren vi è infatti Omar Sharif, reduce dal successo de Il Dottor Zhivago e voluto fortemente da Carlo Ponti e dalla co-produzione francese. Spesso ci si chiede perché il cinema fantasy abbia da sempre faticato a imporsi nel cinema italiano: vi era un tempo nel quale lo si realizzava con successo.

C'era una volta è attualmente disponibile in digitale su CHILI.

Una giornata particolare (1977)

Marcello Mastroianni e Sofia Loren nel capolavoro di Scola

Roma, 1938. Antonietta è una casalinga, sposata con un marito militante fascista e madre di sei figli. Quasi sempre costretta a lavorare per intere giornate, rimarrà in casa anche il giorno nel quale Adolf Hitler giunge in visita in città, per incontrare l'alleato Benito Mussolini. Da sola nel palazzo, scorge dall'altra parte Gabriele, un ex radiocronista dell'EIAR adesso in aspettativa. Dopo che il suo uccellino è fuggito dalla gabbia, la donna chiederà aiuto proprio a Gabriele, il quale fino a poco prima stava per tentare il suicidio, disperato e umiliato. Essendo omosessuale, infatti, le nuove leggi del regime fascista lo hanno estromesso dalla società civile, costringendolo al confino. Questo, Antonietta, non può ancora saperlo: ma l'incontro con Gabriele le cambierà quella giornata così particolare...