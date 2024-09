Marcello Mastroianni e Sophia Loren, i migliori film della coppia d'oro del cinema italiano

Le grandi stelle del cinema sono celebri per il loro percorso artistico e per i film cui hanno preso parte in carriera, ricevendo per questo l'apprezzamento del pubblico e, molto spesso, anche delle più importanti giurie che assegnano i premi. Vi sono diversi casi nei quali alcuni interpreti hanno raggiunto il successo anche in coppia, collaborando a più riprese. Ma vi è un sodalizio, più di qualunque altro, che ha rappresentato un unicum nella storia del grande schermo: parliamo, ovviamente, di quello formato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

ieri, oggi, domani: Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una scena del film

Abbiamo da poco celebrato i 90 anni della inimitabile Sophia, la quale ha ricordato, in occasione della festa di compleanno che è stata raccontata anche dai media, il "suo" altrettanto inimitabile Marcello del quale, in questo periodo, ricorre il centenario della nascita, a distanza di ventotto anni dalla scomparsa. Sono stati quattordici i film cui hanno preso parte insieme la Loren e Mastroianni, in un arco di tempo compreso tra il 1950 e il 1994.

L'esordio fu quasi casuale perché, all'epoca di Cuori sul mare (regia di Giorgio Bianchi), Marcello era a inizio carriera (al suo decimo film), mentre Sophia non era che all'esordio con un'apparizione, e si firmava ancora come Sofia Scicolone (il suo nome reale per esteso è Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone). Il loro incontro successivo fu indiretto, perché in Tempi nostri - Zibaldone n. 2 (1954, diretto da Alessandro Blasetti) non recitarono nello stesso episodio (nove in totali quelli della pellicola). Ma non sarebbe passato molto tempo prima che Sophia e Marcello interagissero in scena: nello stesso anno, infatti, sempre per la regia di Blasetti, furono tra gli interpreti principali di Peccato che sia una canaglia, del cui cast artistico faceva parte anche Vittorio De Sica.

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film La bella mugnaia

I tre si ritrovarono presto insieme sul set, in La bella mugnaia (1955), pellicola in costume ambientata ai tempi dell'occupazione spagnola nel Meridione, per la regia di Mario Camerini (che nel 1934 aveva già diretto Il cappello a tre punte, romanzo dal quale entrambi i film sono ispirati). Nel 1956, Alessandro Blasetti ripropose la coppia Mastroianni-Loren ne La fortuna di essere donna, commedia sulla falsariga della precedente, ma che affermò definitivamente Sophia come una delle attrici di riferimento del nuovo panorama italiano degli anni Cinquanta.

Da quel momento sarebbe trascorso qualche anno senza più incontri sul set tra Marcello e Sophia. Il primo raggiunse il successo definitivo con opere quali I soliti ignoti (1958), Il bell'Antonio e La dolce vita (1960), Divorzio all'italiana (1961), 8 ½ (1963), mentre la Loren si dedicò a diversi lavori all'estero in produzioni americane di grande prestigio (da Orgoglio e passione fino a El Cid), intervallate da La Ciociara, con il quale vinse il Premio Oscar. Negli anni Sessanta, però, ci avrebbe pensato Vittorio De Sica a riunire nuovamente i due attori, con due pellicole straordinarie: Ieri, Oggi, Domani (1963), il capolavoro diviso in tre episodi con cui il regista raccontò tre donne nell'Italia in evoluzione, e Matrimonio all'italiana (1964), adattamento dell'opera Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Matrimonio all'italiana: una scena del film

In Questi fantasmi (1967), la Loren è co-protagonista insieme a Vittorio Gassman, mentre Mastroianni è presente in una breve apparizione, peraltro senza risultare accreditato; si ritroveranno però in I girasoli (1969), dramma firmato da Vittorio De Sica e ambientato attorno la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1970 saranno invece diretti da Dino Risi in La moglie del prete, commedia drammatica dalla tematica molto particolare, in cui una donna sbandata si ritrova, abbandonandosi in una relazione con un sacerdote dalla carriera ecclesiastica ben avviata.

Negli anni, quello tra Marcello e Sophia non fu soltanto un rapporto professionale che trovava consolidamento, ma anche una bellissima amicizia, che peraltro condividevano con altri personaggi dell'ambiente del cinema. Non avrebbe potuto essere altrimenti: impossibile ottenere un'alchimia come la loro senza una stima e un affetto reciproci.

Una giornata particolare di Ettore Scola

Gli anni Settanta furono molto coraggiosi. Dopo lo "scandalo" dell'amore tra una nubile e un uomo di Chiesa, Sophia e Marcello si tuffarono nella commedia "criminale" con La pupa del gangster (1975, regia di Giorgio Capitani) e nel dramma politico e sociale, ambientato nella Sicilia degli anni Venti del Novecento, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, diretto da Lina Wertmüller, nel quale recitarono accanto a Giancarlo Giannini. Tra questi due film, però, arrivò anche uno dei capolavori della storia del cinema italiano: Una giornata particolare (1977), per la regia di Ettore Scola, nel quale la Loren e Mastroianni si superarono per intensità drammatica.

Negli anni Ottanta e Novanta, mentre Marcello proseguì la propria carriera con numerose pellicole, Sophia iniziò ad alleggerire i propri impegni, dedicandosi soprattutto alla propria sfera privata. Ma i nostri si sarebbero concessi un altro ballo in Prêt-à-Porter (1994), commedia diretta da Robert Altman, che avrebbe rappresentato l'ultima collaborazione tra la Loren e Mastroianni sul grande schermo.

Qui di seguito andremo nel dettaglio dei film più importanti che abbiamo appena presentato, quelli della coppia d'oro del cinema italiano: Sophia & Marcello.

I migliori film in coppia di Sophia Loren e Marcello Mastroianni

Da La fortuna di essere donna fino a Matrimonio all'Italiana, ecco i film da vedere e rivedere con le due grandi star del nostro cinema.

Peccato che sia una canaglia (1954)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una scena del film Peccato che sia una canaglia

Paolo Silvestrelli, giovane onesto e impegnato, fa parte di una cooperativa di tassisti. Ritrovatosi tra le mani una nuova vettura, un giorno deve accompagnare due giovanotti al mare, insieme alla loro amica Lina, una bellissima ragazza. Quest'ultima convincerà il serio Paolo a godersi un giorno di riposo nonostante stia lavorando ma, dopo essersi fatto convincere, la sirena antifurto dell'autovettura inizierà a suonare. Dopo aver tentato inutilmente di fermare i ladri, Paolo riuscirà comunque a salvare la macchina, pur con qualche ammaccatura, ma sarà costretto a tornare a Roma, portando Lina con sé, convinto che c'entri qualcosa nel tentativo di furto. Ma la ragazza gli sfuggirà prima di giungere a destinazione...

Alessandro Blasetti dirige Sophia e Marcello per la prima volta insieme da protagonisti, in una commedia dalle ambientazioni e dai toni tipici del cinema brillante e spensierato degli anni Cinquanta della ripartenza economica e sociale, e tratta da un racconto di Alberto Moravia. Accanto alle giovani stelle anche Vittorio De Sica, che rimase affascinato dal potenziale artistico che esprimevano i due attori in coppia.

Pubblicato anni addietro in edizione DVD ma di difficile reperibilità, Peccato che sia una canaglia è attualmente disponibile in digitale su Amazon Prime Video.

La bella mugnaia (1955)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una scena del film La bella mugnaia

Campania, XVII secolo. La dominazione spagnola sta rendendo impossibile la vita per tutto il popolo, oppresso dal regime fiscale. Il mugnaio Luca, però, ha la fortuna di essere libero da ogni imposizione, poiché la sua affascinante moglie Carmela è corteggiata dai notabili e, soprattutto, dal governatore: a tutti loro bastano gli sguardi della donna, che resta così fedele a Luca ma tenendo in pugno tutti coloro che le gravitano intorno. L'uomo, da parte sua, approfitta delle agevolazioni e sembra quasi non opporsi a tutti i corteggiatori, almeno finché la situazione non inizierà a sfuggire di mano, tanto a lui quanto a Carmela...

Deliziosa commedia con il trio Loren-Mastroianni-De Sica assoluto protagonista. È l'unica occasione nella quale Sophia e Marcello recitano insieme, come interpreti principali, in un'ambientazione in costume. Da ricordare la colonna sonora di Angelo Francesco Lavagnino.

Ancora reperibile nella versione DVD in alcuni store online, La bella mugnaia è attualmente disponibile in digitale su Amazon Prime Video con abbonamento aggiuntivo.

La fortuna di essere donna (1956)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film La fortuna di essere donna

Antonietta è un'affascinante ragazza di umili origini. Un giorno, scopre che la sua figura è finita sulla copertina di una rivista: evidentemente, un fotografo l'ha ripresa a sua insaputa e poi ceduto le immagini al giornale. Il suo fidanzato Federico, un avvocato, vorrebbe far causa al responsabile, ma il fotografo, Corrado Betti, racconterà di aver già lanciato molte ragazze nel mondo della moda e del cinema grazie ai suoi scatti rubati. Antonietta si lascerà convincere dalle parole di Betti, il quale le si avvicinerà sempre di più. Ma non solo: lascerà Federico e cercherà di introdursi in quel mondo che Corrado le ha promesso...

Dopo il successo di Peccato che sia una canaglia, Alessandro Blasetti propose nuovamente Marcello e Sophia insieme, in una commedia dai toni leggermente più aspri che evidenziano, in qualche maniera, l'arrivismo di un certo mondo patinato che stava molto cambiando attorno la metà degli anni Cinquanta. La fortuna di essere donna è scritto da Suso Cecchi D'Amico, Alessandro Continenza ed Ennio Flaiano.

Difficilmente reperibile nella versione DVD, il film è attualmente disponibile in digitale su Amazon Prime Video con abbonamento aggiuntivo.

Ieri, Oggi, Domani (1963)

ieri, oggi, domani: Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una scena del film

Tre episodi che raccontano l'Italia del periodo del boom economico da diverse angolazioni. In Adelina, però, il tempo sembra essersi fermato, perché nella Napoli dei primi anni Sessanta la protagonista vende sigarette di contrabbando e, per evitare di finire in carcere, convincerà il marito Carmine ad affrontare una gravidanza dietro l'altra, finché la situazione cambierà in maniera imprevedibile... In Anna, ambientato nella Milano in rapida espansione industriale, una donna d'alto rango sociale trascorre le giornate annoiate con l'amante, di condizione economica ben più modesta. Tutto sembra procedere prevedibilmente, finché un contrattempo non farà emergere le insanabili differenze tra i due. In Mara, la protagonista è una squillo che frequenta solo persone di elevato livello sociale, tra cui il bolognese Augusto Rusconi, che in fondo è anche innamorato di lei. Un giorno, a rimanere profondamente colpito da Mara sarà un giovane seminarista, nipote dei suoi vicini di casa, che perderà letteralmente la testa per la donna, tanto da voler abbandonare la vocazione...

Chiunque pensi a Sophia Loren e Marcello Mastroianni insieme, probabilmente citerebbe Ieri, oggi, domani e alcune delle scene più iconiche del film, su tutti la celeberrima sequenza dello spogliarello di Sophia/Mara mentre Marcello/Augusto sta finalmente per coronare il suo desiderio più grande. Fioretti permettendo... Capolavoro di Vittorio De Sica da soggetti di Eduardo De Filippo, Alberto Moravia e Cesare Zavattini. Premiato con il Golden Globe al miglior film straniero nel 1964 e con l'Oscar l'anno seguente.

Disponibile in home video in blu-ray e in DVD e in digitale su molti store, tra cui CHILI, Amazon Prime Video, Google TV e Apple TV+.

L'oro di Napoli, La Ciociara e i migliori film di Sophia Loren

Matrimonio all'italiana (1964)

Matrimonio all'italiana: Sophia Loren in una scena del film

Filumena Marturano, che era stata una prostituta negli anni della guerra, è diventata dapprima la domestica e poi l'amante del benestante pasticciere Domenico Soriano. Provata e umiliata da una situazione ormai insostenibile per la sua dignità, Filumena decide di fingersi in punto di morte per farsi sposare da Soriano, che tra i numerosi vizi ha quello di essere un impenitente donnaiolo. Ma Domenico scoprirà l'inganno e, a quel punto, respingerà definitivamente Filumena, la quale però gli confesserà di avere tre figli e che uno di questi è proprio di Soriano...

Matrimonio all'italiana è il più celebre adattamento della commedia teatrale Filumena Marturano di Eduardo De Filippo. Una prova straordinaria di Sophia Loren e Marcello Mastroianni - sempre diretti da De Sica - i quali, tra commedia e dramma, scrissero una pagina indelebile di grande cinema. Il film venne candidato all'Oscar nella categoria principale, così come la Loren, alla sua seconda nomination dopo l'affermazione del 1962. Sia lei che Marcello vennero candidati anche al Golden Globe e vinsero il David di Donatello.

Disponibile in blu-ray e in DVD nella versione fisica e in digitale sulle piattaforme di CHILI e Amazon Prime Video.

I girasoli (1969)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film I girasoli

Dopo aver sposato la fidanzata Giovanna ed essere riuscito ad evitare la partenza per il fronte africano di guerra, Antonio si fingerà pazzo pur di non separarsi dalla donna che ama. Ma verrà scoperto e immediatamente spedito sul fronte russo, dal quale tornare appare molto difficile. Finita la guerra, di Antonio non si avranno più tracce e, per questo, sarà dichiarato disperso. Giovanna è però convinta che il marito sia ancora vivo: così, partirà per la Russia e lo cercherà a Mosca e in Ucraina, dove finalmente lo ritroverà. Ma Antonio si è rifatto una famiglia, con moglie e figlia a carico. A quel punto, Giovanna tenterà di dimenticarlo: ma lo farà per sempre?

Diretto da Vittorio De Sica, I girasoli è un dramma che racconta una storia affatto inusuale per molte famiglie separate dalla guerra. Il fiore, simbolo dell'Ucraina, è una speranza per un futuro migliore, rispetto alle sofferenze patite dalle persone sconvolte dal conflitto, come accade ai protagonisti del film. Un pensiero, però, non può non andare anche alla situazione attuale del Paese ucraino. David di Donatello a Sophia Loren e candidatura all'Oscar per la colonna sonora di Henry Mancini.

I girasoli è disponibile in DVD e in digitale a noleggio sulla piattaforma tv di CG Entertainment.

La moglie del prete (1970)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film La moglie del prete

Valeria Billi è un'aspirante cantante profondamente delusa dalla vita e dall'amore. Dopo l'ennesimo rapporto naufragato, decide di suicidarsi, ma prima si concede una telefonata a "voce amica", un centralino di supporto psicologico. A risponderle è don Mario, ma Valeria non sa che quell'uomo sia un sacerdote. Il prete riesce a farla desistere dall'insano gesto e, involontariamente, scatenerà la curiosità e l'ammirazione di Valeria, che farà di tutto per risalire all'identità di don Mario. Dopo averlo trovato, rimarrà inizialmente delusa per il fatto che è un sacerdote, ma questo non le impedirà di frequentarlo e, poco alla volta, di innamorarsi di lui, venendo ricambiata. Così, don Mario penserà anche ad abbandonare la Chiesa, ma le istituzioni cattoliche faranno di tutto per impedirglielo...

Diretto da Dino Risi e scritto da Bernardino Zapponi e Ruggero Maccari, La moglie del prete suscitò un certo clamore in un'Italia che pure stava velocemente cambiando. Forse mai ingiustamente riconosciuto come un film di grande interesse, anche per questo rappresenta una delle prove di coppia meno celebrate di Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Attualmente, La moglie del prete non è purtroppo disponibile in home video, né su supporto fisico né in digitale.

La pupa del gangster (1975)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film La pupa del gangster

Charlie Colletto è un criminale conosciuto nella malavita milanese: è il boss dell'Anonima Mignottari e si garantisce gli affari grazie al suo complice Chopin, che controlla le ragazze costrette a prostituirsi. Una sera, Chopin maltratta una delle donne, soccorsa dal vicecommissario Salvatore Lambelli. Successivamente, però, verrà presentata al boss, il quale se innamorerà al primo sguardo, ricordandole il fascino di Rita Hayworth, e la nominerà sua "Pupa". Ma Colletto ha più di una trama sentimentale che lo coinvolge, pur non riuscendo ad amare realmente nessuna, se non ricorrendo alla violenza. Quando precipiterà ancora di più nell'abisso delle sue malefatte, Charlie ricorrerà all'aiuto della Pupa, che però ha in mente un suo progetto...

Opera "minore" della coppia Mastroianni-Loren che però, come abbiamo evidenziato nell'introduzione, negli anni Settanta si concesse più di qualche divagazione rispetto alle pellicole più classiche del decennio precedente. È certamente da rivalutare.

La pupa del gangster è disponibile in DVD su vari store online.

Una giornata particolare (1977)

Una giornata particolare: Marcello Mastroianni e Sofia Loren

Roma, 1938. Antonietta è una casalinga, sposata con un marito militante fascista e madre di sei figli. Quasi sempre costretta a lavorare per intere giornate, rimarrà in casa anche il giorno nel quale Adolf Hitler giunge in visita in città, per incontrare l'alleato Benito Mussolini. Da sola nel palazzo, scorge dall'altra parte Gabriele, un ex radiocronista dell'EIAR adesso in aspettativa. Dopo che il suo uccellino è fuggito dalla gabbia, la donna chiederà aiuto proprio a Gabriele, il quale fino a poco prima stava per tentare il suicidio, disperato e umiliato. Essendo omosessuale, infatti, le nuove leggi del regime fascista lo hanno estromesso dalla società civile, costringendolo al confino. Questo, Antonietta, non può ancora saperlo: ma l'incontro con Gabriele cambierà quella giornata così particolare...

Una giornata particolare racconta gli anni neri del fascismo con uno sguardo unico, attraverso la storia di due solitudini che si incontrano e, soltanto per un momento, trovano la loro agognata libertà. Diretto da Ettore Scola e scritto dal regista con Ruggero Maccari e Maurizio Costanzo, il film è unanimemente considerato uno dei capolavori della storia del cinema italiano, tanto da essere continuamente oggetto di critica e approfondimento culturale.

Una giornata particolare è disponibile in blu-ray e DVD e in digitale su CHILI, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Google TV.

L'avevamo tanto amato: Ettore Scola, cinque classici imperdibili di un regista "più oltre"

Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici (1978)

Sophia Loren in una foto del film Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova - Si sospettano motivi politici

Sicilia, anni Venti del Novecento. Angelo Paternò è stato ucciso da Vito Acicatena, ma l'omertà della popolazione lo protegge e, al processo, la vedova Concetta, detta Titina, non ottiene giustizia. L'avvocato Rosario Maria Spallone, militante socialista, vorrebbe convincere Titina a chiedere che il giudizio venga riaperto; nel frattempo, Acicatena tenta di violentare la donna, che viene salvata dall'avvocato. Lei, per riconoscenza, gli si concede. Qualche tempo dopo, però, arriva in città anche Nick Sanmichele, cugino di Paternò, che è diventato ricco con il contrabbando e ammazzando persone una dietro l'altra. Anche lui si avvicinerà a Titina, che dovrà quindi tenere testa a due uomini. Ma altri eventi attendono i protagonisti della vicenda, mentre i fascisti salgono al potere...

Diretto e scritto da Lina Wertmüller, Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici (e il titolo integrale è ancora più esteso!) rappresenta la prima (e unica) collaborazione della coppia Mastroianni-Loren con la regista Premio Oscar onorario, sebbene Sophia abbia poi preso parte in seguito a due serie televisive firmate dalla Wertmüller. Per l'occasione, le due stelle recitarono accanto a un altro attore di prima grandezza quale Giancarlo Giannini, riferimento della regista romana.

Il film è difficilmente reperibile in DVD, ma è attualmente disponibile in digitale su Apple Tv+.

Prêt-à-Porter (1994)

Sophia Loren e Marcello Mastroianni in una foto del film Prêt-à-Porter

Alla vigilia della settimana dello stile a Parigi, il presidente della Camera nazionale della moda Olivier de la Fontaine muore a causa di un paradossale quanto tragico incidente. Il sarto russo Sergei Oblomov avrebbe dovuto incontrarlo fuori dall'aeroporto, ma quando lo trova morto, si allontana temendo di essere accusato di un possibile delitto. Sergei si rifugia così in un grande albergo, andando alla ricerca della vedova di de la Fontaine. Lei è Isabelle, e molto tempo prima la donna e Sergei, adesso entrambi avanti con gli anni, erano stati amanti. Nel frattempo, nello stesso albergo si trovano anche Joe Flynn e Anne Eisenhower, giornalisti americani inviati a Parigi e costretti a condividere la camera: inganneranno l'attesa lasciandosi andare all'amore. Ma è tutto il clima che anima la città a essere estremamente eccitante e imprevedibile: in questo contesto potrebbe accadere di tutto.