Masters of the Universe ha trovato i suoi villain: Jared Leto è una delle new entry nel ruolo di Skeletor

Il film live-action dedicato alle avventure di Masters of the Universe porterà in scena numerosi villain, tra cui Skeletor che sarà interpretato da Jared Leto.

Amazon e MGM Studios hanno rivelato gli interpreti dei villain nel film live-action dedicato alle avventure di He-Man e i dominatori dell'universo, ispirato alla storia proposta nella famosa serie animata degli anni '80.

Il ruolo dell'eroe è stato affidato in precedenza a Nicholas Galitzine, che sarà il principe Adam di Eternia, impegnato a combattere contro il malvagio Skeletor, e alla regia sarà impegnato Travis Knight.

I villain contro cui lotterà He-Man

Nel film Masters of the Universe reciteranno quindi Jared Leto nel ruolo di Skeletor, Sam C. Wilson che sarà Trap Jaw, Hafthor Bjornsson nella parte di Goat Man, e Kojo Attah che sarà Tri-Klops.

Alison Brie, inoltre, era già stata annunciata come interprete di Evil-Lyn e nel cast ci sarà poi Idris Elba nella parte di Duncan, alleato di He-Man.

Leto sarà uno dei villain di Masters of the Universe

Nella serie animata originale Skeletor è un potente e abile stregone che diventa il nemico principale di He-Man. Trap Jaw è un villain che appare più volte ed è caratterizzato da alcune modifiche cibernetiche e per il suo utilizzo di varie armi. Goat Man è invece un villain minore, conosciuto per il suo aspetto simile a una capra. Tri-Klops è infine particolarmente abile ed esperto in tecnologia e sorveglianza.

Masters of the Universe: Nicholas Galitzine mostra la massa muscolare acquisita per interpretare He-Man

I dettagli del progetto live-action

La sceneggiatura del film, la cui trama non è ancora stata svelata ufficialmente, è stata firmata da Chris Butler, dopo le bozze firmate da David Callaham ed Aaron e Adam Nee.

La produzione è curata da Escape Artists e Mattel Films, in vista di un'uscita nei cinema prevista per il 5 giugno 2026.

Mattel aveva realizzato le prime action figure nel 1982 e, un anno dopo, aveva debuttato la serie animata che ha avuto un grande successo in tutto il mondo e aveva dato vita a vari progetti collaterali, come film e serie tv, oltre a videogiochi, fumetti e altre linee di giocattoli.