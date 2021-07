Masters of the Universe: Revelation Parte 1, su Netflix in streaming da oggi

La serie animata Masters of the Universe: Revelation debutta su Netflix oggi 23 luglio con i primi cinque episodi in streaming per la prima parte della stagione di esordio.

La serie animata Masters of the Universe: Revelation debutta oggi in streaming su Netflix con i primi cinque episodi che compongono la prima parte della stagione di esordio.

Il progetto destinato alla piattaforma di streaming, ispirato ai personaggi ideati da Mattel, è stato sviluppato e prodotto dal regista Kevin Smith.

Masters of the Universe: Revelation è stato ideato dal punto di vista narrativo come un seguito del classico degli anni '80 He-Man e i dominatori dell'universo riportando in scena il mitico He-Man. Nella nuova serie, dopo un'epica battaglia tra l'eroico He-Man e Skeletor, Eternia viene divisa e i Guardiani di Grayskull si separano. Dopo decenni di segreti che li hanno allontanati, sarà il compito di Teela riunire gli eroi e risolvere il mistero della scomparsa della Spada del Potere in una corsa contro il tempo per ristabilire l'ordine a Eternia e impedire la fine dell'universo.

Locandina di Masters of the Universe: Revelation

Nel cast di doppiatori ci sono Mark Hamill nella parte del malvagio Skeletor, Sarah Michelle Gellar che sarà Teela, Chris Wood che interpreta il protagonista Principe Adam, ovvero He-Man, Lena Headey che interpreta Evil-Lyn. Nel cast anche Liam Cunningham, Stephen Root, Diedrich Bader, Henry Rollins, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, Phil LaMarr, Tony Todd, Cree Summer, Kevin Michael Richardson e Kevin Conroy. Masters of the Universe: Revelation è prodotta da Susan Corbin, Frederic Soulie, Adam Bonnett, Christopher Keenan e Rob David.

