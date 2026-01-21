Masters of the Universe: Nicholas Galitzine impugna la Spada del potere nel primo teaser

La storia di He-Man tornerà sul grande schermo con un nuovo film che debutterà in estate nelle sale e domani verrà presentato il trailer.

Nella giornata di domani arriverà il primo trailer del film Masters of the Universe, il progetto live-action ispirato ai giocattoli e alla serie animata degli anni '80.

Nell'attesa è stato condiviso un teaser che regala le prime anticipazioni, mostrando inoltre il protagonista Nicholas Galitzine mentre impugna la Spada del potere.

Cosa anticipa il teaser del progetto live-action

Il film Masters of the Universe è stato diretto da Travis Knight, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham.

Il cast, davvero stellare, è guidato dalla giovane star Nicholas Galitzine nella parte del Principe Adam. Tra gli interpreti ci sono poi Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig che dà voce a Roboto, Jared Leto e Idris Elba.

Nel teaser si ricordano alcuni dettagli della vita negli anni '80, mostrando poi il protagonista della serie animata e dichiarando che quello era considerato un eroe. Sullo schermo vengono quindi mostrate delle immagini del film live-action, dichiarando che forse abbiamo bisogno anche oggi di un eroe di quel tipo.

Cosa racconterà Masters of the universe

La sinossi ufficiale anticipa che, dopo essere rimasti separati per 15 anni, la Spada del Potere guida il Principe Adam (Galitzine) mentre torna su Eternia, dove scopre che la sua casa è stata distrutta ed è sotto il potere del malvagio Skeletor (Leto).

Per salvare la sua famiglia e il suo mondo, Adam deve stringere amicizia con alcuni suoi alleati, tra cui Teela (Mendes) e l'uomo d'armi Duncan (Elba), accettando inoltre il suo vero destino come He-Man, l'uomo più potente in tutto l'universo.

I fan dovranno attendere fino all'estate prima di vedere Masters of the universe nelle sale: la distribuzione nei cinema americani è prevista per il 5 giugno negli Stati Uniti, grazie a Sony Pictures International Rising, e attualmente sono emerse online solo le prime reazioni alle proiezioni test.