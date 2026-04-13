The Legend of Aang: The Last Airbender, cosa svelano i leak finiti online sulla trama

Paramount vittima di un hacker che avrebbe sottratto l'intero film animato facendo finire in rete alcune clip che sono state poi cancellate.

The Legend of Aang: The Last Airbender arriverà su Paramount+ solo il 9 ottobre, ma a quanto pare il film sarebbe finito (in parte) on line per parecchie ore in seguito a un leak. Errore umano o, più probabilmente, furto da parte di un hacker? Questo non è ancora chiaro.

Quel che è certo è che le clip rimaste in rete per molte ore sono state visionate e apprezzate dai fan prima di essere cancellate, anticipando un'accurata animazione, un nuovo cast di doppiatori e una trama ricca di dettagli.

Perché The Legend of Aang: The Last Airbender è finito online prima del previsto?

Sabato, l'utente di X @ImStillDissin ha affermato di aver ricevuto "accidentalmente" l'intero film d'animazione targato Paramount per email. Per dimostrarlo ha pubblicato due clip tratte dal film. Secondo World of Reel non si sarebbe trattato di un incidente. Tutti gli indizi puntano a un attacco hacker. Tra l'altro, lo scorso dicembre Paramount aveva fatto infuriare i fan del franchise annunciando che il film animato non sarebbe uscito nelle sale cinematografiche, ma sarebbe stato distribuito direttamente su Paramount+ nell'autunno del 2026.

A indicare il dolo con cui il lek si è verificato è un tweet successivo in cui l'utente esprime una chiara minaccia scrivendo: "Se la Paramount non pubblicherà un trailer entro i prossimi due giorni, trasmetterò in diretta streaming il film insieme a una sessione di gioco di Peggle Deluxe".

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Il team creativo dietro The Legend of Aang ha lavorato al progetto fin dal 2020, convinto per anni che sarebbe uscito effettivamente nelle sale cinematografiche. Il film aveva persino avuto un'anteprima molto pubblicizzata al CinemaCon del 2023 prima che il nuovo capo di Paramount David Ellison optasse per una distribuzione in streaming.

Molte ore dopo il leak, le clip di The Legend of Aang sono state cancellate, ma durante la permanenza in rete hanno totalizzato milioni di visualizzazioni e oltre 100.000 like.

I personaggi di The Legend of Aang: The Last Airbender

Che cosa hanno rivelano le clip leaked di The Legend of Aang: The Last Airbender?

Come spiega Polygon.com, la prima clip di The Legend of Aang mostra il Team Avatar riunito mentre cura un antico dominatore dell'aria rimasto intrappolato nel ghiaccio, proprio come Aang. La seconda clip sembra essere tratta da una scena successiva del film, in cui l'antico dominatore dell'aria tenta di trasportare un tempio dal Mondo degli Spiriti nel mondo del Team Avatar. Come risultato, appaiono versioni alternative dei personaggi del Team Avatar e una creatura del Mondo degli Spiriti doppiata da Taika Waititi.

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L'utente X responsabile del leak ha pubblicato anche un'immagine tratta dai titoli di coda del film, anch'essa oscurata su richiesta di Paramount, rivelando ruoli e membri del cast finora sconosciuti. Tra questi, Ke Huy Quan nel ruolo dell'Avatar Xian e Ken Jeong in quello del famigerato venditore di cavoli. I titoli di coda rivelano anche che l'antico dominatore dell'aria è doppiato da Dave Bautista e si chiama Tagah, mentre la creatura del Mondo degli Spiriti interpretata da Taika Waititi si chiama Gorillavark.

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Non ci resta che attendere reazioni da parte di Paramount. Dopo aver arginato il leak, lo studio per il momento tace quindi restiamo in attesa per capire cosa accadrà adesso e se la minaccia del probabile hacker di diffondere il film in live streaming si concretizzerà o meno.