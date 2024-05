Masters of the Universe: il live-action in arrivo nel 2026, l'origine di He-Man stravolta nel nuovo plot

Dopo anni di limbo, finalmente qualcosa si muove nella produzione del reboot live-action di Masters of the Universe. La pellicola annunciata anni fa vedrà finalmente la luce dopo essere stata in stand-by a lungo. Dopo numerose false partenze, Netflix era pronto a sviluppare una versione dell'amata serie animata nel 2022, ma il progetto non è mai decollato fino a oggi. Adesso è stato annunciato l'acquisto da parte di Amazon/MGM Studios, che ha affidato il film nelle mani del regista di Bumblebee Travis Knight annunciando, inoltre, una nuova data di uscita: il 5 giugno 2026.

Chris Butler ha riscritto la sceneggiatura da una bozza iniziale di David Callaham. In precedenza, la regia era affidata ai Nee Brothers, che hanno lasciato campo libero a Travis Knight.

È stata anche rivelata una sinossi aggiornata che apporterà almeno un cambiamento importante alla tradizione consolidata delle origini di He-Man.

Masters of the Universe: Netflix cancella il film live action dopo aver speso 30 milioni

I cambiamenti nell'origine del personaggio di He-Man

Secondo quanto annunciato, la storia di Masters of the Universe seguirà il principe Adam che, a 10 anni, si schianta sulla Terra a bordo di un'astronave e viene separato dalla sua magica Spada del Potere, l'unico collegamento con la sua casa natale su Eternia. Dopo averlo rintracciato quasi due decenni dopo, il principe Adam viene riportato nello spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze del male di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il Principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l'uomo più potente dell'Universo.

Ci sono state diverse interpretazioni sulle origini del Principe Adam nelle serie animate e nei fumetti sui Dominatori dell'Universo, ma questa è la prima volta che il personaggio crescerà sulla Terra prima di tornare su Eternia da adulto, sebbene il live-action degli anni '80 con Dolph Lundgren era ambientato principalmente sulla Terra.

L'attore di West Side Story Kyle Allen avrebbe dovuto interpretare He-Man, ma a quanto pare i produttori starebbero cercando un nuovo interprete a cui affidare il personaggio. Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch produrranno il film insieme a DeVon Franklin.