Masters of the Universe: Amazon e MGM in trattative per un nuovo film in live-action su He-Man

Il reboot di Masters of the Universe potrebbe non essere del tutto morto. Sembra, infatti, che la MGM e Amazon siano in trattative per accaparrarsi i diritti dell'iconica linea di giocattoli per un progetto cinematografico su He-Man e i dominatori dell'universo.

A quanto è emerso, la versione della MGM del film sarà guidata dagli stessi registi che erano al lavoro sul progetto quando era in fase di lavorazione presso Netflix.

Secondo Variety, Adam e Aaron Nee, i registi di The Lost City, passeranno dalla versione Netflix a quella prodotta da Amazon e MGM Studios. Questi ultimi punterebbero su un'uscita nelle sale "significativa", cosa che Netflix non era disposta a concedere al progetto.

Il nuovo reboot di He-Man entro il 2026

I diritti per i film di Masters of the Universe sono attualmente di proprietà della DreamWorks Animation, una sussidiaria della NBCUniversal. In base all'accordo esistente, DreamWorks Animation ha permesso a Mattel di acquistare adattamenti cinematografici fino al 2026.

Sebbene ciò significhi che Mattel e Amazon MGM dovrebbero realizzare un film entro quella data, la questione dei diritti potrebbe comportare complicazioni per eventuali seguiti o spin-off nel caso in cui il primo film dovesse avere un ottimo risultato. Per questo motivo, la NBCU e la Mattel sono state in trattative per un'estensione dell'accordo, in attesa di vedere come evolveranno le cose.

Masters of the Universe: Kyle Allen protagonista del film live-action

Nel corso degli anni, le varie iterazioni del film hanno visto la partecipazione di un'ampia gamma di star per interpretare He-Man, da Kellan Lutz a Noah Centineo. Più di recente, tuttavia, il ruolo è stato affidato a Kyle Allen, visto recentemente in Assassinio a Venezia.