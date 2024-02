I dominatori dell'universo: Travis Knight potrebbe essere il regista del nuovo film della saga

Travis Knight potrebbe essere il regista del prossimo film della saga I dominatori dell'universo - Masters of the Universe che verrà prodotto dalla Mattel.

Le fonti del sito Deadline sostengono che non si sia ancora raggiunti un accordo, tuttavia il filmmaker sarebbe il preferito dai produttori.

Il nuovo film

Una foto di Travis Knight

La sceneggiatura della nuova versione di Masters of the Universe sarà scritta da Chris Butler, al lavoro sulle precedenti bozze scritte da David Callaham, e Aaron & Adam Nee.

Amazon MGM Studios starebbe per ottenerne i diritti per la distribuzione e nel team della produzione ci sono Robbie Brenner per Mattel e Todd Black e Jason Blumenthal per Escape Artists.

Travis Knight è il presidente e CEO della Laika, lo studio specializzato in stop motion, oltre ad aver diretto film come Kubo and the two strings e Bumblebee, lo spinoff di Transformers.

Masters of the Universe - Revolution, la recensione: il ritorno di He-Man in una serie animata che funziona

Il nuovo lungometraggio

Il nuovo film di Masters of the Universe mostrerà il principe Adam all'età di 9 anni, quando arriva sulla Terra e viene separato dalla sua spada magica, l'unico legame con la sua casa su Eternia. Adam riesce a ritrovarla quasi 20 anni dopo, ritrovandosi così sul suo pianeta dove deve combattere con le forze del male guidate da Skeletor. Per sconfiggere un villain così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man, l'uomo più potente nell'universo.