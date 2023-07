Masters of the Universe: Netflix cancella il film live action dopo aver speso 30 milioni

Continua il percorso travagliato di He-Man sul grande schermo. Diverse fonti hanno riportato a Variety la cancellazione del film live action Masters of the Universe, realizzato da Netflix. Erano già stati spesi 30 milioni di dollari per la produzione e il giovane Kyle Allen era stato scelto per vestire i panni del protagonista. Il film si ispirava alla serie animata e alla linea di giocattoli dedicata alle avventure ambientate nel regno di Eternia.

A quanto pare i motivi della cancellazione sarebbero legati proprio al budget e al momento non è chiaro se il film verrà ripreso da un'altra major. Mattel non ha commentato l'accaduto. Per la stesura della sceneggiatura di Masters of the Universe era stato scelto David Callaham, già autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. La regia, invece, era stata affidata ai Nee Brothers (The Lost City).

Kyle Allen avrebbe interpretato un orfano chiamato Adam che scopre di essere un principe destinato a salvare un regno, imparando così a usare il suo potere pur di salvare Eternia da una forza del male.

He-Man and the Masters of the Universe 3, la recensione: Netflix e la mitologia di Eternia

Masters of the Universe: Revolution, la nuova serie in arrivo

Continua invece a essere sicuro il futuro di He-Man sul piccolo schermo. Nel 2024 arriverà su Netflix Masters of the Universe: Revolution, serie animata sequel di Masters of the Universe: Revelation, uscita nel 2021 e scritta da Kevin Smith.

Chris Wood presta la voce a He-Man, mentre Mark Hamill è Skeletor. Melissa Benoist, star di Supergirl, è stata invece scelta per doppiare Teela (sostituendo Sarah Michelle Gellar). Revolution è una storia completamente nuova che si concentra sulla classica rivalità tra He-Man e Skeletor in un modo che il pubblico non ha mai visto prima.