Masters of the Universe: Kyle Allen protagonista del film live-action

Masters of the Universe diventerà un film live-action e il protagonista del progetto, destinato a Netflix, sarà l'attore Kyle Allen.

Il lungometraggio si ispira alla serie animata e alla linea di giocattoli dedicata alle avventure ambientate nel regno di Eternia.

A scrivere la sceneggiatura di Masters of the Universe sarà David Callaham, già autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. La regia, invece, è stata affidata ai Nee Brothers (The Lost City).

Kyle Allen ha recentemente recitato in West Side Story e avrà la parte di un orfano chiamato Adam che scopre di essere un principe destinato a salvare un regno, imparando così a usare il suo potere pur di salvare Eternia da una forza del male.

Il progetto verrà prodotto da Sony Pictures e Netflix ha ottenuto i diritti del film, con l'esclusione della Cina.

Robbie Brenner, a capo di Mattel Films, ha dichiarato: "Masters of the Universe è un marchio iconico che ha formato l'immaginazione di un'intera generazione di ragazzini con il messaggio di diventare la migliore versione di se stessi. Con i nostri partner di Netflix, non vediamo l'ora di mostrare agli spettatori che tutto può accadere a Eternia. Continueremo a dare spazio a questo franchise globale in modi nuovi e non vediamo l'ora di vedere Kyle combattere con Skeletor in questa epica saga live-action".

Nel team della produzione ci sono anche Brenner, Kevin McKeon, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e DeVon Franklin.