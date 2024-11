Masters of the Universe: Idris Elba in trattative per entrare nel cast del live-action

Idris Elba entrerà nel cast del live-action Masters of the Universe in un ruolo molto amato dai fan.

Idris Elba si prepara a entrare nel cast di Masters of the Universe per Amazon MGM Studios. L'attore è in trattative finali per interpretare Duncan, alias Man-at-Arms, nell'adattamento in live-action della popolare linea di giocattoli della Mattel. Travis Knight dirige il film che vede Nicholas Galitzine nel ruolo di He-Man, insieme a Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo di Teela e Alison Brie nel ruolo di Evil Lyn.

Chi è Duncan? La storia del personaggio

In Masters of the Universe, Duncan è la persona che ha addestrato il Principe Adam, l'alter ego di He-Man ed è il padre di Teela. È stato addestrato dal leggendario Dekker e ha combattuto nella guerra nota come Grande Disordine. Re Randor di Eternia ordinò a Duncan di creare una forza d'urto, che sarebbe diventata i Masters of the Universe. Nella maggior parte dei media dei Masters Of The Universe, Duncan è il braccio destro di He-Man e aiuta il potente Principe di Eternia a combattere le forze di Skeletor.

Masters of the Universe: Revelation, un'immagine della serie Netflix

Il film Masters of the Universe arriverà nelle sale americane il 5 giugno 2026, distribuito da Escape Artists e Mattel Films. Knight dirige il progetto da una sceneggiatura di Chris Butler. La bozza iniziale della sceneggiatura è stata scritta da David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee.

Mattel ha lanciato il franchise dei Masters of the Universe con una linea di action figure che ha debuttato nel 1982. Un anno dopo, la serie animata He-Man and the Masters of the Universe ha debuttato in syndication ed è stata seguita da videogiochi e altri prodotti.

Elba riprende il ruolo di Knuckles in Sonic the Hedgehog 3 della Paramount Pictures, in uscita nelle sale il mese prossimo, e dà voce al personaggio anche nella serie Paramount+ Knuckles. Tra i suoi prossimi progetti c'è la commedia d'azione Heads of State di Amazon MGM Studios con John Cena e Priyanka Chopra Jonas.

Tra i crediti precedenti di Elba figurano film come Pacific Rim, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, The Suicide Squad e Beast, oltre alle serie The Office, Luther e Hijack. Inoltre, Elba ha interpretato Heimdall nel Marvel Cinematic Universe. The Wrap è stato il primo a riportare la notizia del coinvolgimento di Elba in Masters of the Universe.