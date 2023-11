Masters of the Air: si spicca il volo nel trailer della serie sequel di Band of Brothers

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo teaser trailer dell'attesissima serie limitata in nove episodi Masters of the Air, creata dai produttori esecutivi Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman e scritta da John Orloff.

Interpretata da un cast stellare guidato dal candidato all'Oscar Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, il candidato all'Oscar Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa, Masters of the Air farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 gennaio 2024 con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 15 marzo.

Di cosa parla l'attesa serie Apple TV+?

Basata sull'omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, "Masters of the Air" segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il "Bloody Hundredth") alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza.

La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l'orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di "Masters of the Air". Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell'Inghilterra, alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, Masters of the Air è un vero e autentico successo cinematografico sia in termini di scala, che di portata.

Masters of the Air: immagini e data d'uscita della serie sequel di Band of Brothers

Darryl Frank e Justin Falvey della Amblin Television sono co-produttori esecutivi insieme a Steven Shareshian della Playtone. Oltre a scrivere, Orloff è co-produttore esecutivo. Anche Graham Yost è produttore esecutivo della serie. Anna Boden, Ryan Fleck, Cary Joji Fukunaga, Dee Rees e Tim Van Patten si alternano alla regia.