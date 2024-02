Masters of the Air è la serie più vista di sempre su Apple TV+. Secondo lo streamer, nel weekend di apertura lo show ha registrato un numero di spettatori superiore a quello di qualsiasi serie di Apple TV+ nella sua prima stagione. Sebbene non sia stato reso disponibile un numero esatto di spettatori, questo dato colloca il lancio dell'epica miniserie bellica al di sopra di altri titoli originali di alto profilo come Hijack, The Morning Show e Severance.

In particolare, dopo la prima di Masters of the Air gli spettatori di Apple TV+ sono aumentati del 65% in tutto il mondo rispetto al periodo precedente di sette giorni. Lo streamer ha inoltre mantenuto una crescita a due cifre in oltre 100 territori. Masters of the Air sta attualmente debuttando con nuovi episodi, con la sesta puntata in anteprima venerdì 23 febbraio. Il finale sarà trasmesso su Apple TV+ il 15 marzo.

Masters of the Air

Masters of the Air è prodotta da Steven Spielberg per Amblin Television, Tom Hanks e Gary Goetzman per Playtone. Darryl Frank e Justin Falvey della Amblin sono produttori esecutivi, insieme a Steven Shareshian della Playtone, allo scrittore della serie John Orloff e a Graham Yost.

Adattata dall'omonimo libro di Donald L. Miller, la miniserie racconta le imprese belliche del 100° Gruppo Bombardieri, che effettuò pericolosi raid aerei sulla Germania nazista. La serie vanta un ensemble di tutto rispetto che comprende Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa.

La miniserie ha ricevuto forti apprezzamenti da parte della critica fin dal suo lancio, con Aramide Tinubu, critico televisivo capo di Variety, che ha scritto che la produzione è "massiccia, splendidamente resa e ricorda che la guerra è assassina, raccapricciante e orribilmente umana".